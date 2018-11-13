Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай»

В этом году рок-группа «Несчастный случай» отмечает свой 35-й день рождения. По случаю юбилея к коллективу присоединится актер и телеведущий Валдис Пельш
, который стоял у истоков «Несчастного случая».
Пельш и действующие участники группы – Алексей Кортнев
, Павел Мордюков
, Сергей Чекрыжов
, Дмитрий Чувелёв
, Роман Мамаев
и Павел Тимофеев
– готовят музыкальную программу, которая носит многообещающее название «Что мы имели в виду». Команда «Несчастного случая» исполнит любимые композиции в хронологическом порядке, вспоминая при этом значимые факты из жизни группы и ее участников. Кстати, на сцену музыканты выйдут в кипенно-белых костюмах, как и 30 с лишним лет назад.
18 ноября состоится концерт «Несчастного случая» в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. А 25 ноября группа выступит в Москве в Крокус Сити Холл.
Напомним, что группа «Несчастный случай» также тесно сотрудничала с «Квартетом И» и принимала участие в съемках фильмов «День радио»
и «День выборов»
.
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