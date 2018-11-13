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Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай»

13 ноября
2018 год

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13 ноября 2018
В этом году рок-группа «Несчастный случай» отмечает свой 35-й день рождения. По случаю юбилея к коллективу присоединится актер и телеведущий Валдис Пельш, который стоял у истоков «Несчастного случая».

Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай»

Пельш и действующие участники группы – Алексей Кортнев, Павел Мордюков, Сергей Чекрыжов, Дмитрий Чувелёв, Роман Мамаев и Павел Тимофеев – готовят музыкальную программу, которая носит многообещающее название «Что мы имели в виду». Команда «Несчастного случая» исполнит любимые композиции в хронологическом порядке, вспоминая при этом значимые факты из жизни группы и ее участников. Кстати, на сцену музыканты выйдут в кипенно-белых костюмах, как и 30 с лишним лет назад.

Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай»

18 ноября состоится концерт «Несчастного случая» в Санкт-Петербурге в клубе А2 Green Concert. А 25 ноября группа выступит в Москве в Крокус Сити Холл.

Напомним, что группа «Несчастный случай» также тесно сотрудничала с «Квартетом И» и принимала участие в съемках фильмов «День радио» и «День выборов».
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Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай» фотографии
Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай» фотографии
Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай» фотографии
Валдис Пельш возвращается в группу «Несчастный случай» фотографии
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