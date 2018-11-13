Эмбер Херд рассказала о последствиях развода с Джонни Деппом

Джонни Депп
и Эмбер Херд расстались со скандалом
более двух лет назад, но в СМИ не перестают всплывать подробности их взаимоотношений. Депп не раз делился воспоминаниями о своей депрессии после развода
. А теперь Эмбер в интервью Sunday Times решила рассказать о том, что чувствовала в тот момент.
По словам Херд, после развода у нее случилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Недавно диагноз актрисы дал о себе знать. Во время трансляции судебного процесса над кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано у Эмбер случилась истерика. Дело в том, что профессор клинической психологии Кристин Блези Форд обвинила Кавано в изнасиловании, но это не помешало ему занять место в сенате.
«Последствия моей психологической травмы не всегда очевидны окружающим. Я не прячусь под стол, если слышу громкий звук, хотя такое случается со многими людьми с ПТСР. Травма проявляется странным образом даже для меня самой. Например, в какой-то момент я вдруг поняла, что сижу на полу и рыдаю, глядя на то, что разворачивается в прямом эфире Fox или CNN (про суд над Кавано)… И я спрашиваю себя - почему я так близко это воспринимаю? Это же не моя проблема? Но она и моя тоже. Моя. Я знаю, что каждая женщина, смотревшая тот эфир, была возмущена. Не думаю, что нашлась бы хоть одна, которой бы эта ситуация не разбила сердце. Мы все были на месте доктора Форд. Мы знаем, каково ей»
, - рассказала актриса.
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