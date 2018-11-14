«Это для меня вечная рана»: Анатолий Белый о гибели Марины Голуб

Бывший супруг Марины Голуб
– артист Анатолий Белый
– стал гостем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где поделился своими воспоминаниями об актрисе.
Анатолий и Марина поженились в 1996 году. Тогда они были чуть ли не самой обсуждаемой парой в актерской среде – все из-за разницы в 15 лет. Голуб на тот момент было 39 лет, а Белому всего 24.
Вместе они прожили 12 лет, а после – неожиданно для всех разошлись. По словам Анатолия, тогда все обвиняли его в том, что он оставил Марину в сложный период жизни. А в 2012 году случилась трагедия – 54-летняя Марина Голуб погибла в автокатастрофе. Это стало для актера настоящим ударом, хотя у него была уже другая семья.
«Огромное уважение и благодарность к этому человеку я сохраняю до сих пор. Несмотря на то, что говорили или не говорили окружающие. Мы прожили вместе 12 лет, и это очень важная и мощная страница моей жизни. Это история моего становления и как мужчины, и как творческого человека. И то, что эта история так неожиданно закончилась уходом Марины, совершенно преждевременным - это для меня вечная рана. Это моя жизнь и такая экзистенциальная растерянность. Время расставило все вот так. Я, находясь в такой ситуации, когда за тебя судьба решает, как будет, стоял растерянный и только спрашивал «почему», но не находил ответа»
, - рассказал Белый.
Справиться с болью актеру помогла жена Инесса и их трое детей. По признанию Анатолия, именно они сделали его жизнь по-настоящему счастливой. Однако Белый рассказал, что долго не мог решиться взять Инессу в жены.
«У меня в голове был стереотип, что штамп в паспорте все изменит, сделает хуже, поэтому я не спешил. В итоге сделал предложение спустя несколько лет с момента отношений. Потом жена признавалась мне, что хотела завести серьезный разговор о будущем наших отношений, о судьбе нашей семьи. Сейчас я очень счастлив, каждый день учусь быть отцом, воспринимать своих детей, как самостоятельных личностей»
.
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