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Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию

14 ноября
2018 год

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14 ноября 2018
В мае этого года звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе публично заявил, что борется с раком. После этого он начал вести блог в Инстаграме, где рассказывал поклонникам о том, как протекает лечение. Месяц назад Эд признался, что врачи делают хорошие прогнозы. А на днях актер заявил, что окончательно победил рак.

Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию

«Друзья мои, я здоров! Правда, пока что выгляжу так, будто увидел родителей, занимающихся сексом, но, говорят, все пройдет! Если коротко резюмировать, то влито в меня было больше 30 литров высокодозной химии, съедено хрен знает сколько таблеток, но главное, что это дало результат», - написал Мацаберидзе.

Поделившись радостной новостью, Эдуард решил поддержать тех, кто в данный момент лечится от онкологии.

«Ребятушки, пусть у вас всё получится! Никто не заслуживает таких испытаний! Но, к сожалению, этой болячке плевать на то, насколько ты хороший человек, и сколько у тебя детей! Одно я знаю точно - с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают родные, близкие, друзья и даже незнакомые тебе люди. Один я бы не справился никогда!!! Спасибо моей родне, во главе с женой и мамой, которые тащили меня изо дня в день к заветной цели, огромное спасибо друзьям за звонки и за то, что не послушали меня и помогали мне на протяжении всего лечения! И не менее огромное спасибо всем вам, всем, кто читал меня эти полгода и подбадривал меня комментариями (порой, очень ржачными). Впереди меня ждет долгий процесс восстановления, но это меня не пугает, а скорее радует! Прошу вас, не забывайте сдавать общий анализ крови раз в полгода и делать флюорографию, хотя бы раз в год! И если среди ваших знакомых есть люди, которые борются с онкологией, позвоните им и отвлеките на пару минут, это очень сильно помогает, да и через телефон рак не передается. Всех люблю, всех целую!».
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Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию фотографии
Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию фотографии
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