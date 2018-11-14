Звезда «Сладкой жизни» Эдуард Мацаберидзе победил онкологию

В мае этого года звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе
публично заявил, что борется с раком
. После этого он начал вести блог в Инстаграме, где рассказывал поклонникам о том, как протекает лечение. Месяц назад Эд признался, что врачи делают хорошие прогнозы
. А на днях актер заявил, что окончательно победил рак.
«Друзья мои, я здоров! Правда, пока что выгляжу так, будто увидел родителей, занимающихся сексом, но, говорят, все пройдет! Если коротко резюмировать, то влито в меня было больше 30 литров высокодозной химии, съедено хрен знает сколько таблеток, но главное, что это дало результат»
, - написал Мацаберидзе.
Поделившись радостной новостью, Эдуард решил поддержать тех, кто в данный момент лечится от онкологии.
«Ребятушки, пусть у вас всё получится! Никто не заслуживает таких испытаний! Но, к сожалению, этой болячке плевать на то, насколько ты хороший человек, и сколько у тебя детей! Одно я знаю точно - с онкологией легче бороться, когда тебя поддерживают родные, близкие, друзья и даже незнакомые тебе люди. Один я бы не справился никогда!!! Спасибо моей родне, во главе с женой и мамой, которые тащили меня изо дня в день к заветной цели, огромное спасибо друзьям за звонки и за то, что не послушали меня и помогали мне на протяжении всего лечения! И не менее огромное спасибо всем вам, всем, кто читал меня эти полгода и подбадривал меня комментариями (порой, очень ржачными). Впереди меня ждет долгий процесс восстановления, но это меня не пугает, а скорее радует! Прошу вас, не забывайте сдавать общий анализ крови раз в полгода и делать флюорографию, хотя бы раз в год! И если среди ваших знакомых есть люди, которые борются с онкологией, позвоните им и отвлеките на пару минут, это очень сильно помогает, да и через телефон рак не передается. Всех люблю, всех целую!»
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