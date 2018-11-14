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Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

14 ноября
2018 год

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14 ноября 2018
14 ноября состоялась презентация нового сериала видеосервиса START «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в ролях. На мероприятии картину представили исполнительницы главных женских ролей Паулина Андреева и Ольга Ломоносова, а также режиссер проекта Андрей Джунковский.

Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью жизни людей и заняли место в их домах среди других бытовых приборов. Роботам доверяют присмотр за детьми, уборку по дому, вождение машины и прочую рутинную работу. Однако далеко не все этим довольны - на улицах бушуют недовольные луддиты, утверждающие, что роботы отобрали у них работу. В одну из семей попадает супер-бот Ариса (Паулина Андреева), которая неожиданно для всех оказывается наделена такими эмоциями, как любовь и привязанность. Ее преданное отношение к членам семьи постепенно начинает пугать ее хозяев. И ей придется познакомиться со всеми прелестями нашего общества вплотную.

Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

Паулина Андреева, преобразившаяся для этой роли в зеленоглазую блондинку, рассказала о работе над образом: «Для меня это новый и очень интересный опыт, на первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя».

Сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян обращает внимание на универсальность истории, рассказанной в сериале: «На мой взгляд, создан уникальный high-concept проект, который заставляет задуматься о глобальных проблемах: о человеко-замещении во всех сферах жизни, от промышленного производства до личных и семейных отношений, и об одиночестве человека в огромном социуме».

Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

Создатели проекта также утверждают, что сериал максимально приближен к реальности, а за основу внешнего вида и функционала роботов взяты последние разработки в области роботехники.

А проверить эти утверждения можно будет, посмотрев премьеру 23 ноября на видеосервисе START.

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Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать фотографии
Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать фотографии
Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать фотографии
Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать фотографии
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