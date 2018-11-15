Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

14 ноября состоялась презентация нового сериала видеосервиса START «Лучше, чем люди»
с Паулиной Андреевой
и Кириллом Кяро
в ролях. На мероприятии картину представили исполнительницы главных женских ролей Паулина Андреева и Ольга Ломоносова
, а также режиссер проекта Андрей Джунковский
.
Действие сериала разворачивается в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали неотъемлемой частью жизни людей и заняли место в их домах среди других бытовых приборов. Роботам доверяют присмотр за детьми, уборку по дому, вождение машины и прочую рутинную работу. Однако далеко не все этим довольны - на улицах бушуют недовольные луддиты, утверждающие, что роботы отобрали у них работу. В одну из семей попадает супер-бот Ариса (Паулина Андреева), которая неожиданно для всех оказывается наделена такими эмоциями, как любовь и привязанность.
Паулина Андреева, преобразившаяся для этой роли в зеленоглазую блондинку, рассказала о работе над образом: «Для меня это новый и очень интересный опыт, на первом месте здесь стоит форма. Необходимо было выработать полное физическое соответствие роботу: отсутствие дыхания, физическая собранность. Также я работала над голосом, меняла тембр, интонацию. Внутренне нужно быть максимально сконцентрированным и постоянно фиксировать себя».
Сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян
обращает внимание на универсальность истории, рассказанной в сериале: «На мой взгляд, создан уникальный high-concept проект, который заставляет задуматься о глобальных проблемах: о человеко-замещении во всех сферах жизни, от промышленного производства до личных и семейных отношений, и об одиночестве человека в огромном социуме»
.
Создатели проекта также утверждают, что сериал максимально приближен к реальности, а за основу внешнего вида и функционала роботов взяты последние разработки в области роботехники.
А проверить эти утверждения можно будет, посмотрев премьеру 23 ноября на видеосервисе START.
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