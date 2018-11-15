Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию

Танец из клипа на песню Skibidi российской рейв-группы Little Big стал настоящей эпидемией. Каждый день в сети появляются все новые и новые ролики, где разные люди делают однообразные движения под эту мелодию. Интернет-пользователи прозвали это явление Скибиди Челлендж.
Звезды российского шоу-бизнеса тоже не упустили возможность «хайпануть». Иван Ургант вместе со съемочной командой шоу «Вечерний Ургант» и гостем выпуска – рэпером Бастой – исполнил танец Skibidi в студии.
А неожиданный дуэт Ольги Бузовой и Андрея Малахова так же присоединился к челленжу. Они сняли видео, где танцуют под вирусный трек. Причем, Бузова делает движения больше похожие на танец из ее клипа «Мало половин».
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