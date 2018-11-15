Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию

15 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
15 ноября 2018
Танец из клипа на песню Skibidi российской рейв-группы Little Big стал настоящей эпидемией. Каждый день в сети появляются все новые и новые ролики, где разные люди делают однообразные движения под эту мелодию. Интернет-пользователи прозвали это явление Скибиди Челлендж.

Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию

Звезды российского шоу-бизнеса тоже не упустили возможность «хайпануть». Иван Ургант вместе со съемочной командой шоу «Вечерний Ургант» и гостем выпуска – рэпером Бастой – исполнил танец Skibidi в студии.



А неожиданный дуэт Ольги Бузовой и Андрея Малахова так же присоединился к челленжу. Они сняли видео, где танцуют под вирусный трек. Причем, Бузова делает движения больше похожие на танец из ее клипа «Мало половин».

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова

Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх»
Поиск по меткам
интернетмузыкасоцсетитанцы
персоны
Ольга БузоваАндрей МалаховИван Ургант

фотографии >>
Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию фотографии
Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию фотографии
Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию фотографии
Иван Ургант, Андрей Малахов и Ольга Бузова подверглись всеобщему безумию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.
Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.

День рождения >>

Антон Колесников
Фёдор Лавров
Игорь Ливанов
Артур Литвинов
Нина Лощинина
Лариса Мондрус
Александр Пашков
Ирина Сенотова
Анна Яремчук-Бобало
Зина Грей
Беверли Д'Анджело
Яфет Котто
Виржини Ледуайен
Джонни Ли Миллер
Кевин Дж. О'Коннор
Сэм Уотерстон
все родившиеся 15 ноября >>

Афиша кино >>

Облепиховое лето
биография, драма
Россия, 2018
Догмэн
драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2018
Не чужие
социальная драма
Россия, 2018
Оцепеневшие от страха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2017
Соната
драма, мистика, триллер
Великобритания, Литва, Франция, 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Холодная война
драма
Великобритания, Польша, Франция, 2018
Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью