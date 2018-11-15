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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара

15 ноября
2018 год

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15 ноября 2018
Калифорнийские лесные пожары, признанные самыми губительными за всю историю штата, разрушили 9 тысяч строений. Джеральд Батлер и Лиам Хемсворт с Майли Сайрус нашли на месте своих особняков лишь обгорелые останки. Батлер, кстати, поделился фотографией с места событий и поблагодарил пожарных за их отвагу.

А теперь Майли Сайрус и Лиам Хемсворт опубликовали фото, на котором видно, что осталось от их дома в Малибу.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара

«Сердце разрывается от происходящего. Вот что осталось от моего дома. Многие люди из Малибу и других районов Калифорнии потеряли свои дома. Мое сердце - с каждым пострадавшим от огня. Вчера я провел в Малибу весь день, и мне было так приятно видеть, как люди помогают друг другу всем, чем могут. Малибу - сильное сообщество, а после произошедшего станет еще сильнее. Выражаю благодарность ребятам, которые помогли уменьшить размах пламени в моем районе. Люблю вас! Люблю тебя, Малибу. Спасибо каждому герою-пожарному», - написал в Инстаграме Лиам.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара

Майли, судя по всему, очень подавлена. Она удалила все фотографии в своем профиле в Инстаграме, а в историях поделилась своими эмоциями.

«Я просто раздавлена тем, что происходит в нашем районе. Я - одна из счастливчиков. Мои животные и Любовь всей моей жизни сумели выбраться из опасной зоны, а это самое главное. Моего дома больше нет, но остаются все воспоминания, связанные с ним. Я благодарна за все, что потеряла. Посылаю лучи любви и благодарности всем пожарным и волонтерам!», - написала Сайрус.
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара фотографии
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара фотографии
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