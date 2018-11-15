Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара

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Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей

15 ноября

Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

И тогда она стала лучше, чем люди