Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей

13 ноября во всем мире празднуют Международный день слепых. И наши артисты не остались в стороне - по этому случаю Ирина Безрукова
, Дмитрий Шепелев
, Никита Кукушкин
, Маргарита Митрофанова
и другие записали тифлокомментарии к популярным мультфильмам.
Безрукова еще несколько лет назад рассказывала, что освоила новую профессию. В институте РЕАКОМП актриса получила знания в области тифлокомментирования.
«Американский термин «аудиодескрипция» - лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без специальных словесных пояснений»
, - делилась Ирина.
По ее инициативе и в Московском Губернском театре появилось тифлокомментирование. Недавно Ирина вместе с другими российскими артистами адаптировала популярные отечественные и зарубежные мультфильмы для незрячих детей.
Теперь на портале MEGOGO можно посмотреть «Сказ о Петре и Февронии»
, «Мой маленький пони»
, «Лягушонок Риббит»
и сотни других фильмов с тифлокомментариями. Со временем коллекция будет пополняться.
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