Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей

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Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

Пожары в Калифорнии оставили пару без жилья

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт показали, что осталось от их дома после пожара

15 ноября

Паулине Андреевой пришлось научиться не дышать

И тогда она стала лучше, чем люди