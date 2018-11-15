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Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей

15 ноября
2018 год

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15 ноября 2018
13 ноября во всем мире празднуют Международный день слепых. И наши артисты не остались в стороне - по этому случаю Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев, Никита Кукушкин, Маргарита Митрофанова и другие записали тифлокомментарии к популярным мультфильмам.

Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей

Безрукова еще несколько лет назад рассказывала, что освоила новую профессию. В институте РЕАКОМП актриса получила знания в области тифлокомментирования.

«Американский термин «аудиодескрипция» - лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без специальных словесных пояснений», - делилась Ирина.

По ее инициативе и в Московском Губернском театре появилось тифлокомментирование. Недавно Ирина вместе с другими российскими артистами адаптировала популярные отечественные и зарубежные мультфильмы для незрячих детей.

Теперь на портале MEGOGO можно посмотреть «Сказ о Петре и Февронии», «Мой маленький пони», «Лягушонок Риббит» и сотни других фильмов с тифлокомментариями. Со временем коллекция будет пополняться.
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фотографии >>
Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей фотографии
Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей фотографии
Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей фотографии
Ирина Безрукова, Дмитрий Шепелев и Никита Кукушкин озвучили мультфильмы для незрячих детей фотографии
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