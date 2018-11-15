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Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

15 ноября
2018 год

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15 ноября 2018
Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин на днях поделился со своими подписчиками в Инстаграме интересной историей, которая перевернула его жизнь.

Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

Дело было в далеком 1997-м. Мерзликина отчислили из ВГИКа, и он гулял по Москве, отгоняя от себя грустные мысли. Вдруг Андрей увидел толпу возле кинотеатра «Пушкинский». По афишам стало ясно, что сегодня премьера фильма Павла Чухрая «Вор» с Владимиром Машковым в главной роли.

«Естественно оцепление, журналисты, камеры, охрана. Не попасть. Уже было собираясь двинуть свои стопы дальше, увидел как из остановившегося неподалеку автомобиля, вышел бенефициар этого вечера, актер Машков! С бородой! Красивый! Явно с «веселым настроением»!», - рассказал актер.

Заметив Машкова, студент-неудачник Андрей Мерзликин подошел к нему и попросился пройти с ним на премьеру. Артист не смог ему отказать.

«Взял под локоть и повел сквозь кордоны к главному входу. По пути давал интервью, автографы, я стоял и ждал, потом опять продвигались вперед, коллеги и кинематографисты поздравляли его с премьерой, жали руки, я все стоял рядом и ждал. Спросил меня по ходу, где я учусь, узнал про «выгнали из ВГИК».

После премьеры довольный Мерзликин получил автограф Машкова. Причем, не на простой бумажке, а на студенческом билете.

Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

«Вот, что это было? ЧТО в нашей жизни подобные встречи? Много лет спустя, на съемочной площадке фильма «Охота на пиранью», я рассказал ему эту историю. Он искренне удивился. В шутку сказал: «Вот, когда-то я был хорошим человеком!». Мы посмеялись. Затем прошло много времени. История забылась. Для меня самого она уже казалась «немного» не реалистичной... Вспоминая иногда, жалко было, что не сохранил свой «артефакт» того времени, и той встречи...», - поделился Мерзликин.

Кстати, после судьбоносной встречи Мерзликин снова поступил во ВГИК и окончил его с красным дипломом, а через несколько лет снялся в культовых фильмах «Бумер» и «Жмурки».
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Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером фотографии
Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером фотографии
Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером фотографии
Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером фотографии
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