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Баста стал автором детской книги

16 ноября
2018 год

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16 ноября 2018
23 ноября рэпер и один из наставников шоу «Голос» Баста (он же Василий Вакуленко) выпускает детскую книгу «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» - сборник волшебных рассказов.

Баста стал автором детской книги

Книга родилась из историй, которые Баста придумывал для своих дочерей Маши и Василисы, чтобы рассказывать их девочкам перед сном. Приключения мышки Бэллы так понравились малышкам, что Вакуленко решил подарить их и другим маленьким читателям.

Книга ориентирована на детей от 5 до 9 лет. С помощью неё они смогут познакомиться с такими человеческими ценностями, как дружба и честность, поймут, что на свете не существует добра и зла в чистом виде, и узнают, что даже самые умные и добрые люди имеют право на ошибку. Все это и многое другое малышам помогут постичь герои вымышленной страны Бастляндии: дракончик Гоша, Маркус, Трипси, Золотой Мальчик, Панда Миша и злой волшебник Гундликус.

Василий Вакуленко известен не только как музыкант, но и как актёр. В 2014 году он снялся в картине «Газгольдер», а в октябре нынешнего года вышло продолжение фильма под названием «Клубаре».
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Баста стал автором детской книги фотографии
Баста стал автором детской книги фотографии
Баста стал автором детской книги фотографии
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№ 1
Кадеточка (Днепропетровск)   16.11.2018 - 15:16
Бастляндии ))))) ахахахаха ))) Не, ради прикола я бы одним глазком почитала даже ) просто, чтобы знать, что же пишут рэперы для деток ) читать далее>>
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