Баста стал автором детской книги

23 ноября рэпер и один из наставников шоу «Голос» Баста
(он же Василий Вакуленко) выпускает детскую книгу «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» - сборник волшебных рассказов.
Книга родилась из историй, которые Баста придумывал для своих дочерей Маши и Василисы, чтобы рассказывать их девочкам перед сном. Приключения мышки Бэллы так понравились малышкам, что Вакуленко решил подарить их и другим маленьким читателям.
Книга ориентирована на детей от 5 до 9 лет. С помощью неё они смогут познакомиться с такими человеческими ценностями, как дружба и честность, поймут, что на свете не существует добра и зла в чистом виде, и узнают, что даже самые умные и добрые люди имеют право на ошибку. Все это и многое другое малышам помогут постичь герои вымышленной страны Бастляндии: дракончик Гоша, Маркус, Трипси, Золотой Мальчик, Панда Миша и злой волшебник Гундликус.
Василий Вакуленко
известен не только как музыкант, но и как актёр. В 2014 году он снялся в картине «Газгольдер»
, а в октябре нынешнего года вышло продолжение фильма под названием «Клубаре»
.
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