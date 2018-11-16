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Эмма Стоун впервые снялась обнаженной

16 ноября
2018 год

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16 ноября 2018
Американская актриса Эмма Стоун в одном из последних интервью призналась, что сама вызвалась обнажиться для одной из сцен в картине Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Это случилось во время съемок эпизода, в котором любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колмэн) Сара Черчилль (Рэйчел Вайс) обнаруживает в монаршей постели Абигейл Машэм (Стоун).

Эмма Стоун впервые снялась обнаженной

«Я была завернута в простыню, - рассказала актриса. - И когда мы начали снимать, после нескольких дублей я сказала: "Можно я просто буду голой? Так Сара сможет на чем-то сфокусировать свой взгляд, а не просто смотреть на простыню"».

По словам Стоун, Рэйчел Вайс была против этой идеи и пыталась её отговорить, а Лантимос спросил, действительно ли она этого хочет. Эмма ответила утвердительно и уточнила, что в этом случае данная сцена приобретает дополнительный смысл.

«Фаворитка» удостоилась «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 31 января 2019 года.
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Эмма Стоун впервые снялась обнаженной фотографии
Эмма Стоун впервые снялась обнаженной фотографии
Эмма Стоун впервые снялась обнаженной фотографии
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