Эмма Стоун впервые снялась обнаженной

Американская актриса Эмма Стоун
в одном из последних интервью призналась, что сама вызвалась обнажиться для одной из сцен в картине Йоргоса Лантимоса «Фаворитка»
. Это случилось во время съемок эпизода, в котором любовница и подданная королевы Анны (Оливия Колмэн
) Сара Черчилль (Рэйчел Вайс
) обнаруживает в монаршей постели Абигейл Машэм (Стоун).
«Я была завернута в простыню
, - рассказала актриса. - И когда мы начали снимать, после нескольких дублей я сказала: "Можно я просто буду голой? Так Сара сможет на чем-то сфокусировать свой взгляд, а не просто смотреть на простыню"
».
По словам Стоун, Рэйчел Вайс была против этой идеи и пыталась её отговорить, а Лантимос спросил, действительно ли она этого хочет. Эмма ответила утвердительно и уточнила, что в этом случае данная сцена приобретает дополнительный смысл.
«Фаворитка»
удостоилась «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. В российский прокат картина выйдет 31 января 2019 года.
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