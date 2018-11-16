В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу

Английский актёр Идрис Эльба
, который недавно был признан самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People, «пострадал» от рук нерасторопных производителей игрушек. Британская компания Emperis выпустила фигурку Эльбы и опубликовала её фотографию на своем сайте. Однако интернет-пользователи игрушку не оценили, посчитав, что та совсем не похожа на актера.
«Это реально должна была быть фигурка Идриса Эльбы? Они вообще когда-либо видела Идриса? Они вообще когда-либо видели человека?
» - написал один из юзеров в Twitter. Другие отметили, что игрушечный Эльба больше похож на Романи Малко
: «Почему кукла Идриса Эльбы выглядит, как тот чувак из "Сорокалетнего девственника"?
». Некоторые даже предложили уволить всех, кто был причастен к этой «поделке».
Начитавшись негативных комментариев, представители компании удалили все изображения фигурки со своего сайта. Непохожего на себя Эльбу можно было приобрести за 1100 долларов.
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