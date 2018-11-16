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В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу

16 ноября
2018 год

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16 ноября 2018
Английский актёр Идрис Эльба, который недавно был признан самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People, «пострадал» от рук нерасторопных производителей игрушек. Британская компания Emperis выпустила фигурку Эльбы и опубликовала её фотографию на своем сайте. Однако интернет-пользователи игрушку не оценили, посчитав, что та совсем не похожа на актера.

В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу

«Это реально должна была быть фигурка Идриса Эльбы? Они вообще когда-либо видела Идриса? Они вообще когда-либо видели человека?» - написал один из юзеров в Twitter. Другие отметили, что игрушечный Эльба больше похож на Романи Малко: «Почему кукла Идриса Эльбы выглядит, как тот чувак из "Сорокалетнего девственника"?». Некоторые даже предложили уволить всех, кто был причастен к этой «поделке».

Начитавшись негативных комментариев, представители компании удалили все изображения фигурки со своего сайта. Непохожего на себя Эльбу можно было приобрести за 1100 долларов.
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В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу фотографии
В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу фотографии
В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу фотографии
В сети высмеяли игрушечного Идриса Эльбу фотографии
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