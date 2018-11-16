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«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию

16 ноября
2018 год

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16 ноября 2018
Когда-то российскую актрису Анастасию Цветаеву знали все поклонники группы «Звери»: она снялась в их клипе на песню «Все, что тебя касается». Потом было музыкальное видео «Корней» на композицию «Снова в школу» и более 40 ролей в кино. Однако в последнее время Цветаеву все реже можно увидеть на кино- и телеэкранах.

«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию

«Меня до сих пор очень часто спрашивают почему я перестала сниматься, — рассказала Анастасия. — В моей жизни, как актрисы, было всё: и съемки для глянцевых журналов, и обложки, и самые крутые звездные вечеринки. И общение с очень известными людьми, романы и ухаживания сильных мира сего. Поездки, внимание, гонорары и звездная болезнь...».

По словам Цветаевой, ей очень нравилась звездная жизнь, но все это время она бредила лишь одним желанием - найти настоящую любовь.

«Я хотела встретить свою самую-пресамую родную и близкую душу. Своего человека, — призналась актриса. — И я его встретила (муж актрисы, гражданин Израиля Надав Ольган. — Прим. ред.) Многие, кто знал меня близко, не верили, что я могу вот так все бросить и уехать ради любимого человека в никуда. Все меня отговаривали и давали мне сроку полгода. Но прошло уже 9 лет как я с 2-мя чемоданами и сыном переехала к мужу в Израиль. Поначалу мне удавалось мотаться между странами и сниматься в Москве, но с беременностью и кормлением эта лавочка накрылась. И хотя я очень скучаю по профессии и по Москве, для меня наша история, наша семья, дети, возможность быть с ними каждый день — важнее».

Анастасия также отметила, что ни о чем не жалеет и верит в судьбу: «Я верю, что если мне суждено сыграть великую роль, то я ее сыграю, независимо от того где и как я живу. А ради проходных ролей я ломать свое счастье и семью не хочу».
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Анастасия Цветаева

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«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию фотографии
«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию фотографии
«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию фотографии
«Лавочка накрылась»: Анастасия Цветаева рассказала, почему бросила актерскую профессию фотографии
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