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Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

17 ноября
2018 год

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17 ноября 2018
26 октября на телеканале СТС состоялся перезапуск юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!». Ведущий предыдущей версии этой программы Михаил Шац очень огорчился, когда его не позвали работать над ней снова. Но зато недавно телеведущему предложили побывать в шкуре участника шоу.

Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

«Я не сразу согласился участвовать, потому что не понимал, буду ли я здесь уместен: всё-таки другое время, другие правила. Но друзья посоветовали прийти, и я пришёл. Мне кажется, что шоу стало масштабнее, у нас же всё было гораздо проще и камернее. Конечно, стартовать всегда сложно, формат надо снова обжить, так что желаю удачи ребятам!», - поделился впечатлениями Шац.

В выпуске Михаила ожидало космическое перевоплощение. Помогали ему в импровизации режиссер Владимир Меньшов, певица Юлианна Караулова, спортивный комментатор Василий Уткин и другие российские знаменитости. Получилось довольно забавно, но сам телеведущий ожидал от себя большего.

«Хотя я люблю импровизации за быстроту реакции и словесный пинг-понг, сегодня мне было сложно. Я пытался ворваться со своими шутками, которые придумывались не так легко, как хотелось бы».
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Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!» фотографии
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