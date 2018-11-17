Михаил Шац вернулся в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

26 октября на телеканале СТС состоялся перезапуск юмористического шоу «Слава Богу, ты пришел!»
. Ведущий предыдущей версии этой программы Михаил Шац очень огорчился
, когда его не позвали работать над ней снова. Но зато недавно телеведущему предложили побывать в шкуре участника шоу.
«Я не сразу согласился участвовать, потому что не понимал, буду ли я здесь уместен: всё-таки другое время, другие правила. Но друзья посоветовали прийти, и я пришёл. Мне кажется, что шоу стало масштабнее, у нас же всё было гораздо проще и камернее. Конечно, стартовать всегда сложно, формат надо снова обжить, так что желаю удачи ребятам!»
, - поделился впечатлениями Шац.
В выпуске Михаила ожидало космическое перевоплощение. Помогали ему в импровизации режиссер Владимир Меньшов
, певица Юлианна Караулова
, спортивный комментатор Василий Уткин
и другие российские знаменитости. Получилось довольно забавно, но сам телеведущий ожидал от себя большего.
«Хотя я люблю импровизации за быстроту реакции и словесный пинг-понг, сегодня мне было сложно. Я пытался ворваться со своими шутками, которые придумывались не так легко, как хотелось бы».
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