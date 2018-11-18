СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери

В прошлом году
41-летняя актриса Джессика Честейн
вышла замуж за 35-летнего итальянского дизайнера Джана Луку Пасси де Препозуло.
Неожиданно на днях выяснилось, что Джессика и Джан Лука уже несколько месяцев воспитывают новорожденную дочь Джульетту. Подтверждением этого стали добытые папарацци фотографии, на которых актриса направляется с коляской в педиатрическую клинику в Нью-Йорке. Согласно изданию Page Six, пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
Поговаривают, что Джульетта родилась около четырех месяцев назад, и теперь Джессика не расстается с ребенком - актриса брала дочь на съемки своего нового фильма «Ева»
, а недавно появилась с ней в Париже на открытие рождественской витрины Galeries Lafayette.
обсуждение >>