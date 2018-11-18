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СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери

18 ноября
2018 год

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18 ноября 2018
В прошлом году 41-летняя актриса Джессика Честейн вышла замуж за 35-летнего итальянского дизайнера Джана Луку Пасси де Препозуло.

СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери

Неожиданно на днях выяснилось, что Джессика и Джан Лука уже несколько месяцев воспитывают новорожденную дочь Джульетту. Подтверждением этого стали добытые папарацци фотографии, на которых актриса направляется с коляской в педиатрическую клинику в Нью-Йорке. Согласно изданию Page Six, пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери

Поговаривают, что Джульетта родилась около четырех месяцев назад, и теперь Джессика не расстается с ребенком - актриса брала дочь на съемки своего нового фильма «Ева», а недавно появилась с ней в Париже на открытие рождественской витрины Galeries Lafayette.
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СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери фотографии
СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери фотографии
СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери фотографии
СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери фотографии
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