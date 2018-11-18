Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина

8 ноября в Москве состоялась презентация книги «Дневник жены юмориста», которую написала супруга
Гарика Мартиросяна
Жанна Левина-Мартиросян. В сборник вошли 47 историй, основанных на реальных событиях. Поздравить Жанну с дебютом пришли ветераны канала ТНТ:
Кристина Асмус
,
Анна Хилькевич
,
Наталья Еприкян
,
Екатерина Варнава
и
Валентина Рубцова
.
фото: Анна Хилькевич
фото: Семейство Мартиросян
фото: Валентина Рубцова
фото: Марина Кравец
фото: Жанна Левина-Мартиросян и Екатерина Варнава
фото: Евгений Бороденко и Наталья Еприкян
фото: Тигран Кеосаян
фото: Кристина Асмус
В этот же вечер в отеле Four Seasons состоялась третья премия журнала OK! «Больше, чем звезды», на которой отметились
Полина Гагарина
,
Ингеборга Дапкунайте
,
Ксения Раппопорт
,
Аглая Тарасова
,
Оксана Акиньшина
и многие другие.
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Екатерина Варнава
фото: Полина Гагарина
фото: Ксения Раппопорт
фото: Аглая Тарасова
фото: Екатерина Гусева
фото: Оксана Акиньшина
фото: Елена Летучая
10 ноября в калифорнийском Калвер-сити состоялся ежегодный благотворительный вечер Baby2Baby Gala. Целью этого мероприятия вот уже восьмой год является сбор средств в фонд, который помогает малоимущим семьям и их детям в возрасте до 12 лет. Гостями вечера стали
Дженнифер Гарнер
,
Джессика Альба
,
Эми Адамс
,
Оливия Уайлд
и другие.
фото: Зои Дешанель
фото: Зои Салдана
фото: Эми Адамс
фото: Рейчел Билсон
фото: Джессика Альба
фото: Оливия Уайлд
фото: Дженнифер Гарнер
12 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия «Женщина года» по версии журнала Glamour. Гостями вечера стали
Эмбер Хёрд
,
Клэр Дэйнс
,
Алисия Сильверстоун
и немногие другие.
фото: Клэр Дейнс
фото: Люпита Нионго
фото: Виола Дэвис
фото: Жанель Моне
фото: Лили Рейнхарт
фото: Эмбер Хёрд
фото: Алисия Сильверстоун
А 13 ноября российское издание журнала Glamour вручило статуэтки отечественным «Женщинам года». По красной дорожке, ведущей в Российский академический молодежный театр прошлись
Юлия Высоцкая
,
Саша Бортич
,
Елена Подкаминская
,
Кристина Асмус
и многие другие.
фото: Екатерина Волкова
фото: Юлия Высоцкая
фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов
фото: Саша Бортич
фото: Катерина Шпица
фото: Кристина Асмус
фото: Елена Летучая с мужем
фото: Светлана Устинова
фото: Ксения Собчак
фото: Мария Шумакова
фото: Наталья Бардо
фото: Полина Гагарина с мужем
фото: Елена Подкаминская
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков
фото: Юлия Барановская
15 ноября бутик швейцарского бренда нижнего белья Hanro отметил первый день рождения магазина в столичном ГУМе. По этому случаю в бутике собрались
Елена Летучая
,
Екатерина Стриженова
,
Олеся Судзиловская
,
Ольга Кабо
и другие.
фото: Альбина Джанабаева
фото: Екатерина Стриженова
фото: Ольга Кабо
фото: Олеся Судзиловская
фото: Елена Летучая
фото: Игорь Верник
фото: Екатерина Волкова
фото: Александра Ревенко
фото: Екатерина Вилкова фото: Анна Банщикова
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