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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина

18 ноября
2018 год

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18 ноября 2018
8 ноября в Москве состоялась презентация книги «Дневник жены юмориста», которую написала супруга Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян. В сборник вошли 47 историй, основанных на реальных событиях. Поздравить Жанну с дебютом пришли ветераны канала ТНТ: Кристина Асмус, Анна Хилькевич, Наталья Еприкян, Екатерина Варнава и Валентина Рубцова.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Анна Хилькевич

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Семейство Мартиросян

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Валентина Рубцова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Марина Кравец

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Жанна Левина-Мартиросян и Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Евгений Бороденко и Наталья Еприкян

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Тигран Кеосаян

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Кристина Асмус

В этот же вечер в отеле Four Seasons состоялась третья премия журнала OK! «Больше, чем звезды», на которой отметились Полина Гагарина, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Полина Гагарина

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Ксения Раппопорт

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Аглая Тарасова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Гусева

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Елена Летучая

10 ноября в калифорнийском Калвер-сити состоялся ежегодный благотворительный вечер Baby2Baby Gala. Целью этого мероприятия вот уже восьмой год является сбор средств в фонд, который помогает малоимущим семьям и их детям в возрасте до 12 лет. Гостями вечера стали Дженнифер Гарнер, Джессика Альба, Эми Адамс, Оливия Уайлд и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Зои Дешанель

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Зои Салдана

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Рейчел Билсон

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Джессика Альба

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Оливия Уайлд

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Дженнифер Гарнер

12 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия «Женщина года» по версии журнала Glamour. Гостями вечера стали Эмбер Хёрд, Клэр Дэйнс, Алисия Сильверстоун и немногие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Клэр Дейнс

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Люпита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Виола Дэвис

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Жанель Моне

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Лили Рейнхарт

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Эмбер Хёрд

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Алисия Сильверстоун

А 13 ноября российское издание журнала Glamour вручило статуэтки отечественным «Женщинам года». По красной дорожке, ведущей в Российский академический молодежный театр прошлись Юлия Высоцкая, Саша Бортич, Елена Подкаминская, Кристина Асмус и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Высоцкая

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Саша Бортич

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Кристина Асмус

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Елена Летучая с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Светлана Устинова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Наталья Бардо

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Полина Гагарина с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Елена Подкаминская

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Барановская

15 ноября бутик швейцарского бренда нижнего белья Hanro отметил первый день рождения магазина в столичном ГУМе. По этому случаю в бутике собрались Елена Летучая, Екатерина Стриженова, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Альбина Джанабаева

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Стриженова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Игорь Верник

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Александра Ревенко

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Кристина Асмус и Оксана Акиньшина
фото: Анна Банщикова
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