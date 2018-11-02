На Яну Кошкину посыпались непристойные предложения

5 ноября на ТНТ4 состоится премьера нового сезона комедийного шоу «Деньги или позор». Дядя Витя позвал в гости актрису Яну Кошкину
, которой достались стариковские приставания и скабрезные предложения.
Ведущий пригласил гостью разделить с ним постельную сцену, озвучил свой топ самых сексуальных гостей шоу «Деньги или позор» и взял Яну на слабо, подразнив первым местом в этом хит-параде. До которого, конечно же, нужно добраться ценой демонстрации интимных частей тела.
Вот такой душеспасительный и интеллектуальный досуг ждет зрителей 5 ноября в 23:30 на ТНТ4.
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