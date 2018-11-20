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Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу

20 ноября
2018 год

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20 ноября 2018
Покончив с телевидением, 52-летняя Татьяна Лазарева решила покорять просторы интернета. На днях телеведущая рассказала своим подписчикам в Инстаграме, что дебютный выпуск ее шоу уже вышел на канале в YouTube.

Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу

Лазарева призвала поклонников комментировать его и высказывать свои замечания и предложения, так как ей важно мнение зрителей.

«Ну вот, новая страница моей жизни. Проект, который мне интересен. Вопросы ответственных родителей, на которые отвечают компетентные люди. Ссылка в профиле, смотрим, комментируем. Это только начало, поэтому очень важна обратная связь - буду все читать и принимать критику с благодарностью, а благодарности с восторгом», - написала Татьяна.

Она рассказала, что темой первого выпуска стало воспитание детей, а также раскрыла героев, с которыми она будет беседовать в студии.

«Мы стартовали. Антон Комолов на этом видосике спрашивает, как ответственный родитель, которого заботит воспитание своего пока еще единственного ребенка, у эксперта «Яндекс. Учебника» Ильи Залесского, какими компетенциями должен обладать родитель, чтобы воспитать достойного члена общества. Мы обсудим, какие навыки нужно развивать в ребёнке, какой уровень ответственности ему отдать, обучать ребёнка по индивидуальной траектории или по общей программе и кое-что ещё. Смотрим, комментируем, задаём вопросы. Дальше будем раскрывать тему глубже вместе с экспертами. Поехали!», - поделилась телеведущая.

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Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу фотографии
Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу фотографии
Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу фотографии
Татьяна Лазарева запустила собственное YouTube-шоу фотографии
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