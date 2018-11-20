«Александр Васильевич на меня так наехал»: Максим Галкин о конфликте с Масляковыми

Не так давно Максим Галкин стал гостем YouTube-шоу рэпера Басты «GazLive», где объяснил суть его конфликта с Александром Масляковым. Оказывается, что у Галкина сложные отношения не только с Александром Васильевичем, но и со всей династией Масляковых.
Дело в том, что между Максимом и Масляковым-младшим однажды произошла небольшая словесная перепалка. Галкин посетовал на то, что сын ведущего КВН ничего в жизни не добился сам – все сделала за него громкая фамилия.
«В ходе одного давнего эфира Масляков-младший мне что-то сказал, я ему что-то ответил. Но зачем тут обижаться? Причем родители в итоге обиделись за него, я ведь старших никак не трогал», - поделился Галкин.
По словам артиста, он не преследовал цели поссориться со всей семьей Масляковых, но до сих пор Александр Васильевич испытывает к нему неприязнь.
Максим рассказал, как присутствовал на одной игре КВН в качестве члена жюри и в перерыве получил выговор от Маслякова-старшего. Ему не понравилось, что тот был слишком строг к командам. В итоге теперь Галкин на играх КВН больше не появляется.
«Александр Васильевич на меня так наехал в антракте — якобы там так не принято. А я-то привык по-честному: не понравилось, вот и поставил «тройку». В общем, больше я туда не ходил...».
«Повторюсь - у меня нет никаких вопросов к их семье, но им что-то не нравится», - подытожил Максим.
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