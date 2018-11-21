Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье

21 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
21 ноября 2018
Совсем скоро, 27 ноября, актер Владимир Машков отпразднует юбилей. Специально к 55-летию артиста Первый канал покажет документальный фильм о его жизни под названием «Один по лезвию ножа».

Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье

В ходе съемок фильма Владимир откровенно пообщался с журналистами, рассказал о детстве, о своей семье. Также в съемочном процессе участвовал и близкий друг артиста Евгений Миронов. Вместе они поделились воспоминаниями о том, как вместе выживали в общежитии и боролись за место под солнцем в мастерской Олега Табакова.

Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье

Съемки проходили и в родном городе Машкова - Новокузнецке. Там журналисты пообщались с одноклассниками артиста и работниками местного кукольного театра, где больше 20 лет проработали родители Владимира.

О сотрудничестве с актером рассказали актрисы Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте и постановщики Алексей Учитель, Денис Евстигнеев и Карен Шахназаров.

А также журналисты расспросили Машкова о его новой должности. Как известно, после смерти Олега Павловича Табакова он стал художественным руководителем Театра Олега Табакова. Владимир позволил заглянуть в свой рабочий кабинет и даже провел по нему экскурсию. Там есть даже спортивный тренажер. Как признался актер, времени ни на что не хватает.

Премьера документального фильма «Один по лезвию ножа» состоится 1 декабря в 10:15 на Первом канале.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Андрей Мерзликин рассказал, как Владимир Машков помог ему стать актером

Мария Машкова рассказала, как отец пристроил ее в «уважаемый ВУЗ»
Поиск по меткам
День рожденияНеигровое/Документальное кинотв
персоны
Ингеборга ДапкунайтеДенис ЕвстигнеевВладимир МашковЕвгений МироновЮлия ПересильдОлег ТабаковАлексей УчительКарен Шахназаров

фотографии >>
Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье фотографии
Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье фотографии
Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье фотографии
Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Томас Вайсета
21 ноября скончался актер Томас Вайсета.
Бируте Раубайте
20 ноября ушла из жизни литовская актриса Бируте Раубайте.
Эймунтас Някрошюс
20 ноября ушёл из жизни режиссёр Эймунтас Някрошюс.
Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.

День рождения >>

Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Максим Евсеев
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Инес Састр
Люсия Хименес
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью