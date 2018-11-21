Владимир Машков впервые откровенно рассказал о семье

Совсем скоро, 27 ноября, актер Владимир Машков
отпразднует юбилей. Специально к 55-летию артиста Первый канал покажет документальный фильм о его жизни под названием «Один по лезвию ножа»
.
В ходе съемок фильма Владимир откровенно пообщался с журналистами, рассказал о детстве, о своей семье. Также в съемочном процессе участвовал и близкий друг артиста Евгений Миронов
. Вместе они поделились воспоминаниями о том, как вместе выживали в общежитии и боролись за место под солнцем в мастерской Олега Табакова
.
Съемки проходили и в родном городе Машкова - Новокузнецке. Там журналисты пообщались с одноклассниками артиста и работниками местного кукольного театра, где больше 20 лет проработали родители Владимира.
О сотрудничестве с актером рассказали актрисы Юлия Пересильд
и Ингеборга Дапкунайте
и постановщики Алексей Учитель
, Денис Евстигнеев
и Карен Шахназаров
.
А также журналисты расспросили Машкова о его новой должности. Как известно, после смерти Олега Павловича Табакова он стал художественным руководителем Театра Олега Табакова
. Владимир позволил заглянуть в свой рабочий кабинет и даже провел по нему экскурсию. Там есть даже спортивный тренажер. Как признался актер, времени ни на что не хватает.
Премьера документального фильма «Один по лезвию ножа» состоится 1 декабря в 10:15 на Первом канале.
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