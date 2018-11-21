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В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове

21 ноября
2018 год

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21 ноября 2018
В рамках 3-й Недели российского кино в Великобритании откроется фотовыставка, посвященная народному артисту РФ Олегу Табакову. Открытие выставки под названием «Лики Олега» состоится 1 декабря.

В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове

На мероприяии будет присутствовать вдова Табакова Марина Зудина с детьми Павлом и Марией. Также на открытие приедет глава жюри киносмотра, британский режиссер Брайан Кокс.

«Сколько его помню, он никогда не стоял на месте: дела Школы-студии, дела его театра (МХТ имени Чехова), поиск денег на студенческие спектакли. Достаточно одного такого человека, одного Табакова, и за судьбу театра еще лет 50 можно не беспокоиться. Нам теперь Олега всегда будет очень не хватать», - высказался Кокс.

Новый художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков тоже приедет в Великобританию. В рамках Недели российского кино запланирована встреча с актером.
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В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове фотографии
В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове фотографии
В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове фотографии
В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове фотографии
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