В Великобритании пройдет фотовыставка в память об Олеге Табакове

В рамках 3-й Недели российского кино в Великобритании откроется фотовыставка, посвященная народному артисту РФ Олегу Табакову
. Открытие выставки под названием «Лики Олега» состоится 1 декабря.
На мероприяии будет присутствовать вдова Табакова Марина Зудина
с детьми Павлом
и Марией. Также на открытие приедет глава жюри киносмотра, британский режиссер Брайан Кокс
.
«Сколько его помню, он никогда не стоял на месте: дела Школы-студии, дела его театра (МХТ имени Чехова), поиск денег на студенческие спектакли. Достаточно одного такого человека, одного Табакова, и за судьбу театра еще лет 50 можно не беспокоиться. Нам теперь Олега всегда будет очень не хватать»
, - высказался Кокс.
Новый художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков
тоже приедет в Великобританию. В рамках Недели российского кино запланирована встреча с актером.
обсуждение >>