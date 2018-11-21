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«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре

21 ноября
2018 год

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21 ноября 2018
Алексей Чадов вместе с сыном Федором принял участие в съемке журнала «HELLO!» и рассказал, каким качествам хочет научить своего ребенка, и в чем отличие современных детей от предыдущих поколений.

«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре

Сыну Алексея и актрисы Агнии Дитковските Федору всего четыре года, но папа уже воспитывает в нем те качества, которыми, по его мнению, должен обладать настоящий мужчина: «Учу его вести себя всегда достойно, по-мужски, никогда не плакать, ничего не бояться. Хочу воспитать из сына настоящего мужика. И некоторые качества в нем уже проявляются. Он всегда и во всем готов помочь - неважно, бабушке ли по кухне или мне прибрать во дворе нашего дома. Он не ленивый, любит все делать сам и, несмотря на то что ему всего четыре года, не боится брать на себя ответственность. А это самое важное мужское качество».

«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре

Сравнивая свое детство с детством сына, Чадов сделал вывод, что современные дети «более спокойные»:«Я был гиперактивным ребенком, и мама со мной не знала покоя. Исследовал в своем районе каждый подъезд, каждую стройку, был на каждом из деревьев, нырял во все люки. И приходил домой то с одной травмой, то с другой. Сейчас дети более спокойные - к счастью их родителей. Конечно, Федя пошалить тоже любит, но без историй. Так, под шумок, порыться где-нибудь в папиных вещах без спроса».

О будущем Федора актер не загадывает, но, как минимум, не ставит никаких ограничений: «Не исключаю, что сын может пойти по нашим с Агнией стопам и в будущем стать актером. Я только поддержу его в этом, если буду уверен, что это его призвание. Вообще, характер у него крепкий, имя ему дали хорошее, убедительное, так что, думаю, все может получиться».
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«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре фотографии
«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре фотографии
«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре фотографии
«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре фотографии
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