Кристина Асмус призналась, что целовалась с Аленом Делоном

Летом Кристина Асмус
опубликовала в Инстаграме сразу 10 фактов о себе
, дабы развенчать все мифы, придуманные СМИ. На днях актриса снова поделилась с подписчиками подробностями о себе
.
«А вот и новые факты обо мне:
1. Я не ориентируюсь по дням недели, только по числам
2. Чаще всего я пишу печатными буквами
3. Если по какой-то причине я проснулась раньше будильника, мне потом очень трудно заснуть..могу час ворочаться..
4. Я не смотрю телевизор
5. Терпеть не могу сырое мясо. Даже стейк люблю сильной прожарки, а это розовенькое по центру меня пугает.
6. Я очень люблю горячую воду; могу подолгу париться в ванной, практически не выключая напор горячей воды
7. Когда я адски нервничаю, моя шея покрывается красными пятнами
8. У меня очень хорошая зрительная память
9. Я сумасшедшая на ухоженных ногтях (могу делать маникюр по 2 раза в неделю)».
Последний факт оказался особенно пикантным:
«10. Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа»
, - призналась Кристина.
Но чтобы поклонники ничего лишнего не подумали, Асмус пояснила, что со своим мужем резидентом Comedy Club Гариком Харламовым
она на тот момент была еще не в отношениях.
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