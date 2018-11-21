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80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова

21 ноября
2018 год

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21 ноября 2018
80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина и 71- летний музыкант Бари Алибасов видимо поняли, что не могут жить друг без друга, и сыграли свадьбу. На днях состоялась торжественная церемония бракосочетания в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова

По словам журналистов, все было традиционно. Жених в костюме, невеста в вечернем платье с букетом цветов в руках. Среди гостей были только самые близкие люди. Молодожены всю церемонию смотрели друг на друга с любовью и нежностью.

Напомним, Алибасов и Федосеева-Шукшина уже состояли в отношениях. Еще в 1995 году их познакомил Станислав Садальский, которого, к слову, на свадьбу не позвали. 3 года они жили в гражданском браке, а затем решили остаться друзьями.
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Бари АлибасовСтанислав СадальскийЛидия Федосеева-Шукшина

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80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова фотографии
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова фотографии
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова фотографии
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова фотографии
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