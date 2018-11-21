80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова

80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина
и 71- летний музыкант Бари Алибасов
видимо поняли, что не могут жить друг без друга, и сыграли свадьбу. На днях состоялась торжественная церемония бракосочетания в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.
По словам журналистов, все было традиционно. Жених в костюме, невеста в вечернем платье с букетом цветов в руках. Среди гостей были только самые близкие люди. Молодожены всю церемонию смотрели друг на друга с любовью и нежностью.
Напомним, Алибасов и Федосеева-Шукшина уже состояли в отношениях. Еще в 1995 году их познакомил Станислав Садальский
, которого, к слову, на свадьбу не позвали. 3 года они жили в гражданском браке, а затем решили остаться друзьями.
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