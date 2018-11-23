Нечеловеческая красота: Скарлетт Йоханссон, Максим Матвеев и еще 7 соблазнительных андроидов

23 ноября на видеосервисе START состоится премьера сериала «Лучше, чем люди», в котором Паулина Андреева играет андроида Арису. Как и подавляющее большинство фемботов в кино, Ариса обладает чрезвычайно привлекательной внешностью. Хотя в богатом функционале Арисы приоритеты смещены, скорее, в противоположную от секса сторону. По крайней мере, поначалу.
С момента появления андроидов в кино эксплуатация образа «сексуальный фембот», с которым можно делать все, что душе угодно (не подозревая о неминуемых последствиях) вроде бы задавала этические вопросы человечеству. Но при этом не забывала щедро баловать взор мужской части населения.
Некоторые связывают популярность этого образа с мужской фантазией об идеальной послушной женщине, чья сфера деятельности ограничивается готовкой, уборкой по дому, присмотру за детьми и упражнениями в постели. А фундаментом этой фантазии служит смертный страх перед набирающим обороты феминизмом и женской независимостью. Но все далеко не так однозначно. Кино-Театр.ру вспоминает 9 соблазнительных кино-андроидов, некоторым из которых даже снятся электроовцы.
Впрочем, начать стоит с вышеупомянутой классической трактовки, которой полностью соответствует экранизация романа Айры Левина «Степфордские жены». Героиня Николь Кидман Джоанна переезжает с мужем из шумного мегаполиса в маленький городок, жители которого застыли в плакатном семейном счастье. Мужья работают, играют в гольф и периодически отлучаются на собрания «Общества мужчин», а женщины уже достигли полного дзена, обретя себя в непрерывных заботах по дому и прогулкам по супермаркету. Со временем Джоанна начинает подозревать неладное. Но, к сожалению, к этому моменту муж уже готовит ей на замену ее идеальную копию. Несмотря на то, что фильм снят в смешанном жанре, слегка отдающим идиотизмом (в отличие от мрачноватого оригинала 1972 года), там буквально проговариваются все претензии живого мужчины к своей пока еще одушевленной зазнобе: ты подавляешь меня своими достижениями, дорогая.
Практически в любом фантастическом фильме о будущем, в котором на одного человека приходится один андроид, секс-индустрия, не мешкая, открывает объятия новым технологиям. В грустной футуристической интерпретации сказки про Пиноккио, отвергнутый людьми малолетний андроид Дэвид пытается разыскать Голубую фею, которая превратит его в настоящего мальчика. На пути ему встречается Жиголо Джо - секс-бот, ставший очередной жертвой обстоятельств этого хищного мира. Вроде бы легкомысленный персонаж, Джо, тем не менее, становится кладезем спрессованной в трюизмы мудрости и своим поведением нарушает традиционное представление о роботах. Именно он объясняет Дэвиду, что «те, кто сделал нас, всегда ищут тех, кто сделал их» (эта идея взаимодействия машин и людей позже найдет развитие в «Прометее»). К тому же Джо как будто заражается эмоциональностью Дэвида, ставя его интересы выше своих функциональных обязанностей. Спилбергу, севшему на режиссерское кресло вместо Стэнли Кубрика, пришлось как следует подумать над образом Жиголо Джо. Первым делом Спилберг решил, что Джо должен быть классическим жиголо образца 1930-х годов, разве что не носить цилиндр. Поэтому неудивительно, что пластические повадки для создания персонажа Джуд Лоу позаимствовал у Фреда Астера и Джина Келли.
Режиссерский дебют писателя и сценариста Алекса Гарланда развивает фантазию о сексуальном фемботе, который, ко всему прочему, может быть коварен и опасен. Герою Донала Глисона - программисту Калебу - выпадает честь провести неделю в загородном доме босса-гения Нейтана, чтобы протестировать его новейшую разработку. Искусственный разум Ава, заключенный в соблазнительную оболочку Алисии Викандер, должен доказать Калебу, что способен не только к восприятию информации, но и к ее осознанию. А заодно продемонстрировать какие-никакие эмоции. В отличие от героев «Бегущего по лезвию» местные персонажи отдают себе отчет в том, кто есть человек, а кто - робот. Интрига в другом - кто тут является испытуемым, а кто испытателем? Коль скоро Калеб знает, что Ава - андроид, а Ава, между тем, представляет собой концентрацию всех предпочтений Калеба. Гарленд как будто снял фильм о том, что поиски идеала по заданным параметрам - самообман чистой воды.
Один из самых одиозных андроидов кинематографа - герой Майкла Фассбендера в фильме «Прометей». Начнем с того, что Дэвид, кажется, гей - он глаз не может оторвать от «Лоуренса Аравийского» и осветляет волосы. Гениальность образа Дэвида заключается, прежде всего, в том, что это первый андроид с ярко выраженным комплексом Бога. Его предшественники либо искали способы стать «настоящими» и найти себе равноправное место среди людей, либо начинали мстить человечеству. Дэвид же, на практике засвидетельствовавший стремление человека приблизиться к создателю, решил, что он ничем не хуже своих «отцов» и «дедов». Его образ до того неоднозначный, что до конца разобраться в мотивации Дэвида не так легко. Он действует с холодным расчетом, не размениваясь на этические дилеммы, но в его поступках проглядывает эмоция. Причем, эмоция сложносочиненная, замешанная на амбиции, обиде и чистом любопытстве.
Сложно выделить среди репликантов «Бегущего по лезвию» какого-то одного: все андроиды по-своему яркие и необычные. Но мы все же остановимся на Рейчел - самом запоминающемся образе актрисы Шон Янг, который дал жизнь новому мотиву в жанре: робот, который не в курсе, что он робот. Помимо традиционной для фантастики проблемы «что делает человека человеком», тут всплывает многоголовая гидра социального подтекста, который можно привязать к чему угодно. Что определяет нашу индивидуальность - происхождение, раса, воспитание или окружение? Рейчел, пребывающая в иллюзии, что она человек, чувствует и ведет себя соответствующим образом, подрывая систему предубеждений по отношению к репликантам.
За два сезона создатели сериала «Мир Дикого Запада» препарировали фундаментальные мотивы, подброшенные предшественниками. Здесь есть, кажется, всё, над чем так старательно работал кинематограф все эти годы. На поверхности - необъяснимое желание человека спускать пар, безнаказанно насилуя и убивая. В глубине - ценность эмоционального опыта, который, в общем-то, и представляет собой то, что люди называют «душой». Героини сериала Долорес и Мейв - классические фемботы, чья «судьба» полностью подчинена прихоти мужчин. Долорес по букве сценария должна ежевечерне исполнять роль девицы в беде, которую вот-вот изнасилуют и убьют, а Мейв - и вовсе хозяйка борделя (и ее тоже регулярно насилуют и убивают). И так каждый день, на протяжении многих лет. «Мир Дикого Запада» идет гораздо дальше полнометражных фильмов, рассказывая, среди прочего, о том, как человек, познав себя во взаимодействии с андроидами, утрачивает, собственно, человечность. Примечательно тут и то, что героини, пережив примерно соразмерный травматичный опыт, выбирают диаметрально противоположные пути: милосердие и месть.
Майор Мотоко Кусанаги существенно выбивается из ряда киношных фемботов по ряду причин. Нет, она, конечно, не в меру сексуальна снаружи, и не удивительно, что на ее роль в фильме позвали самую «кассовую» актрису последних лет. Но майора выделяет из ряда андроидов одно важное обстоятельство - ее мозг принадлежал человеку (ребенку, что немаловажно) и был имплантирован в кибернетическое тело. При внешнем сохранении сюжетного сходства, смыслы голливудского ремейка и японского оригинала разбегаются в разные стороны. Осии занимался рассмотрением пресловутой проблемы «человечности»: Кусанаги, чей мозг с 6-летнего возраста жил в аппетитном кибернетическом теле, пытается понять, человек она или робот (Осии апеллирует к Юнгу и прочим исследователям людского сознания).
В американском ремейке сценаристы свели всё это к более абстрактной постановке вопроса, заострив социальный аспект самоидентификации. Но эта проблема вовсе уходит на второй план, когда героиня Скарлетт Йоханссон (которая, к слову, великолепно пластически передала несоответствие детского сознания с ультрасексуальной оболочкой) выясняет, что стала частью системы, с которой боролась при жизни. Становится понятно, какой богатый пыточный потенциал у робототехники. Фактически йоханссоновская Кусанаги полыхает в земном аду, ведь вся ее кибернетическая жизнь - посмертное наказание и сплошное насилие над личностью.
В качестве бонуса вспомним неожиданную роль Максима Матвеева в короткометражке Жоры Крыжовникова«Счастливая покупка». Героиня Юли Александровой, расставшись с очередным кавалером, который любил изменять и распускать руки, решилась на покупку секс-бота. Крыжовников снял яркую фантастическую метафору запрограммированных отношений: мы сами кузнецы своего «счастья», и если что-то пошло не так, то это лишь потому, что мы это допустили. А вероятно, именно этого и хотели.