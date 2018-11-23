Арнольд Шварценеггер накормил пожарных кашей

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
приехал в американский город Чико, чтобы накормить пожарных, уже две недели героически спасающих людей, леса и особняки от огня, разбушевавшегося на территории штата.
Шварценеггер сам встал за плиту и приготовил кашу, а потом раздал её пожарным. Спасатели долго не могли поверить, что тот парень из фудтрака - это самый настоящий «железный Арни». Сам же актер заявил, что эти самые ребята и есть духоподъемный символ США.
«В фильмах я играл немало героев, но то было кино
, - написал Арнольд в соцсетях. - А вот эти люди - настоящие герои, дух Америки. Благодарю вас, что вы своим примером показываете нам, что именно делает нас великими
».
После кулинарных подвигов Шварценеггер
перевёл $100 тысяч в фонд борцов с огнём.