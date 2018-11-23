Георгий Мартиросян рассказал о внебрачном сыне Абдулова

Российский актер театра и кино Георгий Мартиросян
в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
рассказал, что у его друга, народного артиста Александра Абдулова
, умершего в 2008 году, есть внебрачный сын.
По словам Мартиросяна, в юности у Абдулова был роман с танцовщицей Татьяной Лейбель
. Когда влюбленные расстались, у девушки родился сын, но Александр Гаврилович узнал о его существовании совершенно случайно, однажды навестив свою бывшую подругу.
«Они жили вместе сразу после того, как он закончил институт
, - рассказал Георгий. - Потом расстались, а через несколько лет он навестил Татьяну. Он рассказал мне: "Я увидел, что из коридора выбежал маленький мальчик, маленький "абдульчик", очень похожий на меня. Она сообщила мне, что это мой сын"
».
Мартиросян также сообщил, что налаживать общение со своим сыном Абдулов не захотел и даже позднее, когда Татьяна позвонила ему с просьбой поговорить с сыном, переживающим переходный возраст, тот отказался: «Шура, это самый потрясающий момент сказать "Я твой отец". Он этого не сделал. Почему - не знаю
».
До конца своей жизни Александр Абдулов так и не познакомился со старшим ребёнком. У него остались родная дочь Евгения от третьего брака с Юлией Милославской
и Ксения, дочь его первой жены Ирины Алфёровой
, которую артист удочерил.