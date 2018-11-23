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«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой

23 ноября
2018 год

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23 ноября 2018
Российский актёр Александр Балуев дал интервью изданию «Караван историй», в котором впервые за долгое время рассказал о личной жизни. 59-летний Балуев был женат всего раз на польской журналистке Марии Урбановской.

«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой

«Мы познакомились в Крыму — я там снимался, а она отдыхала, — поделился Александр. — Решение жениться было осмысленным, я просто полюбил эту женщину по-настоящему. Она в свою очередь подарила мне самое большое счастье — ребенка. Я всегда хотел дочь, и когда родилась Маруся, мой мир перевернулся. Даже не могу назвать это чувство радостью, просто вдруг начинаешь иначе смотреть на привычные вещи».

Однако через 10 лет влюбленные расстались и Урбановская увезла дочь в Польшу.

«Мы поняли, что кроме ребенка нас ничего не связывает, — признался Балуев. — По крайней мере, говорю за себя. Не хочу вызывать к себе жалость, но отъезд дочери в Польшу — наверное, самая тяжелая история, которая случилась в моей жизни. Но так было нужно. К счастью, наша связь с Марусей не прерывалась. Поначалу два-три раза в неделю я садился в поезд и ехал в Польшу, чтобы больше времени проводить с ней. И сейчас, когда случаются выходные, сразу мчусь туда».
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«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой фотографии
«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой фотографии
«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой фотографии
«Не хочу вызывать к себе жалость»: Александр Балуев о разводе с женой фотографии
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