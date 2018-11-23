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Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение

23 ноября
2018 год

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23 ноября 2018
Вчера в московском кинотеатре «Ролан» прошла премьера драмы Александра Котта о последствиях землетрясения в Армении «Спитак».

Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение

Фильм зрителям представили режиссер Александр Котт, продюсеры Тереза Варжапетян и Елена Гликман, актёры Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян, Анна Цуканова-Котт, Саша Политик, Дмитрий Муляр, Константин Пояркин и Оливье Пажес.

Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение

Среди тех, кому первыми удалось посмотреть картину, оказались Дмитрий Харатьян, Дарья Повереннова, Анна Слю, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Александра Ревенко, Дарья Калмыкова, Анна Чурина, Ирина Рахманова и другие.

Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Анна Слю
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Павел Деревянко
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Дарья Повереннова
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Владимир Яглыч
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Ирина Рахманова
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Анна Чурина

Фильм «Спитак» рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Гор, когда-то покинувший свой родной город Спитак в поисках лучшей жизни, возвращается на родину после землетрясения, чтобы найти свой дом, своих родных. Удастся ли ему вернуть семью и восстановить то, что казалось безвозвратно потерянным?

«Наш фильм не только о землетрясении, а о людях, которые оказались в заложниках стихии, - рассказал о соей картине Александр Котт. - Беда одного народа заставила объединиться — забыть о распрях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. В Ереван из всех союзных республик и из разных стран мира прилетали спасатели, чтобы вместе помочь найти еще живых, вернуть надежду обреченным, разобрать завалы. Все на какое-то время забыли о противоречиях и вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание».

Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
фото: Александр Котт и Анна Цуканова-Котт

«Спитак» стал копродукцией России и Армении, от которой лента выдвинута на «Оскар». В российский прокат фильм выйдет 29 ноября, а в Лос-Анджелесе стартует 7 декабря - в день 30-й годовщины землетрясения в Армении.
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Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение фотографии
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение фотографии
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение фотографии
Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение фотографии
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