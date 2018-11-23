Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение

Фильм «Спитак» рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Гор, когда-то покинувший свой родной город Спитак в поисках лучшей жизни, возвращается на родину после землетрясения, чтобы найти свой дом, своих родных. Удастся ли ему вернуть семью и восстановить то, что казалось безвозвратно потерянным?
«Наш фильм не только о землетрясении, а о людях, которые оказались в заложниках стихии, - рассказал о соей картине Александр Котт. - Беда одного народа заставила объединиться — забыть о распрях и вспомнить о том, что нет ничего ценнее человеческой жизни. В Ереван из всех союзных республик и из разных стран мира прилетали спасатели, чтобы вместе помочь найти еще живых, вернуть надежду обреченным, разобрать завалы. Все на какое-то время забыли о противоречиях и вспомнили о таких чувствах, как дружба, взаимовыручка, сострадание».
фото: Александр Котт и Анна Цуканова-Котт
«Спитак» стал копродукцией России и Армении, от которой лента выдвинута на «Оскар». В российский прокат фильм выйдет 29 ноября, а в Лос-Анджелесе стартует 7 декабря - в день 30-й годовщины землетрясения в Армении.