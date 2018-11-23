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Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию

23 ноября
2018 год

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23 ноября 2018
22 ноября в отеле Ritz Carlton состоялась премьера первой серии исправительно-трудовой комедии «Год культуры» ТНТ-PREMIER. Продюсером проекта выступил Вячеслав Дусмухаметов – автор многочисленных шоу и сериалов ТНТ.

Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию

Мероприятие посетили десятки топовых звёзд отечественного кино и шоу-бизнеса, среди которых актёры сериала Федор Бондарчук, Александр Лыков, Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, а также Тимати, Анна Хилькевич, Тимур Батрутдинов, Мигель, Татьяна Денисова, Леля Баранова, Марина Кравец, Юлия Франц и многие другие.

Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию
фото: Федор Бондарчук
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию
фото: Анна Хилькевич
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию
фото: Леля Баранова
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию
фото: Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию
фото: Валерия Шкирандо

В центре сюжета - московский чиновник Виктор Михайлович Сычев (Бондарчук), жизнь которого поменялась в один миг, буквально по одному вовремя заданному вопросу. Вопросу во время прямой линии с президентом от заведующего кафедры литературы Верхнеямского филологического института Софьи Белозеровой (Ахметзянова). Обеспокоенная бездействием московских чиновников преподавательница отчаялась и решила постучаться в самую высокую инстанцию — помогло! Только решение проблемы случилось традиционное: высокомерного Сычева спустили с небес «на места», чтобы устранять перегибы и недочеты. Московский чиновник направляется из Москвы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в число 100 лучших высших учебных заведений России.

Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию

«Наш сериал в первую очередь – художественное произведение, - отметил Фёдор Бондарчук. – Сатирическая комедия – жанр редкий и не всегда точный. А наше высказывание, как мне кажется, точное. Я думаю, оно может попасть в сердце, в душу и ум зрителей. Это романтизм, конечно, и идеализм, но я верю, что художественное произведение хотя бы на секунду может заставить человека задуматься и сделать его лучше. Может быть, это утопия, но я в это искренне верю. Так хочется, чтобы вы посмотрели сериал целиком. В нем есть настоящие актерские бенефисы. Первая серия – это только начало великолепия придумок и фантазии режиссера Тито Калатозишвили».

Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию

Бондарчук также рассказал, что «Год культуры» успел посмотреть и президент России Владимир Путин: «Заканчивался международный культурный форум в Санкт-Петербурге, и после гала-концерта, когда президент выходил из зала, мы встретились, и он сказал – «Видел ваш сериал. Смеялся. Поздравляю!».

Уже сейчас «Год культуры» можно посмотреть на платформе на платформе ТНТ-PREMIER. Новые эпизоды будут выходить каждый четверг.
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Мария АхметзяноваЛёля БарановаТимур БатрутдиновФёдор БондарчукТатьяна Денисова (II)Вячеслав ДусмухаметовАлександр ЛыковРиналь МухаметовТиматиЮлия ФранцАнна Хилькевич
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Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию фотографии
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию фотографии
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию фотографии
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию фотографии
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