Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту

42-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников. На днях женщина обратилась в полицию и заявила, что ее обманул мужчина, который представился голливудским актером Крисом Хемсвортом
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С «актером» она познакомилась в соцсети. Они долго переписывались и Крис решился приехать к женщине в гости в Сибирь. Затем с ней связался якобы агент Хемсворта и сообщил, что для перелета актеру нужна виза и частный самолет. Поэтому необходима и внушительная сумма денег.
Чтобы оплатить Крису все расходы, жительница Иркутска взяла кредит в банке. Затем полученные 980 тысяч рублей она перевела на указанный счет. Но после этого липовый Хемсворт и его лжеагент перестали выходить на связь.
После этого обманутая женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Надеемся, не в отношении Криса Хемсворта.