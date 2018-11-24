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Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту

24 ноября
2018 год

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24 ноября 2018
42-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников. На днях женщина обратилась в полицию и заявила, что ее обманул мужчина, который представился голливудским актером Крисом Хемсвортом.

Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту

С «актером» она познакомилась в соцсети. Они долго переписывались и Крис решился приехать к женщине в гости в Сибирь. Затем с ней связался якобы агент Хемсворта и сообщил, что для перелета актеру нужна виза и частный самолет. Поэтому необходима и внушительная сумма денег.

Чтобы оплатить Крису все расходы, жительница Иркутска взяла кредит в банке. Затем полученные 980 тысяч рублей она перевела на указанный счет. Но после этого липовый Хемсворт и его лжеагент перестали выходить на связь.

После этого обманутая женщина написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Надеемся, не в отношении Криса Хемсворта.
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Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту фотографии
Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту фотографии
Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту фотографии
Сибирячка перевела миллион рублей липовому Крису Хемсворту фотографии
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