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Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева

24 ноября
2018 год

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24 ноября 2018
18 лет назад актер Александр Соловьев был найден мертвым. Его обнаружили прохожие на улице. В полиции списали все на несчастный случай, но близкие актера считают, что его убили. В эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» вдова Соловьева – актриса Ирина Печерникова – назвала подозреваемых в убийстве мужа.

Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева

«Он ушел на спектакль и не вернулся домой. Это было 25 декабря. Я принялась за его поиски. Обзвонила всех. Друзья мне говорили, что с Сашей такое бывает, он может исчезнуть, а потом вернуться с подарками. Но он не мог так поступить со мной, он бы позвонил мне. Его убили в милиции. Ударили. От этого удара он умер, не приходя в сознание. Это дело хотели замять, хотели похоронить его вместе с бомжами. Но не получилось. Я организовала очень бурные поиски», - заявила Печерникова.

Актриса также добавила, что к такому выводу она пришла, поговорив со свидетелем трагедии.

В студии также присутствовал эксперт-криминалист, который посоветовал вдове придерживаться версии о несчастном случае.

«На улице Саша поскользнулся и упал, рассек лоб о камень. А в заключении о смерти говорится, что Саша умер от удара в затылочную часть округлым удлиненным предметом», - ответила ему Ирина.

Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева

Бывшая жена Соловьева – Людмила Гнилова тоже приехала в студию передачи, но в дискуссии принимать участие не стала. Она призналась, что после смерти актера ее семья продолжает жить как будто он уехал на гастроли. В свое время Соловьев ушел от Гниловой к Печерниковой, но в эфире передачи бывшие жены актера не стали припоминать старые обиды. У них общая цель – сохранить добрую память об Александре Соловьеве.
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Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева фотографии
Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева фотографии
Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева фотографии
Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева фотографии
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