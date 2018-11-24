Ирина Печерникова рассказала, кого винит в смерти Александра Соловьева

18 лет назад актер Александр Соловьев
был найден мертвым. Его обнаружили прохожие на улице. В полиции списали все на несчастный случай, но близкие актера считают, что его убили. В эфире передачи «Андрей Малахов
. Прямой эфир» вдова Соловьева – актриса Ирина Печерникова
– назвала подозреваемых в убийстве мужа.
«Он ушел на спектакль и не вернулся домой. Это было 25 декабря. Я принялась за его поиски. Обзвонила всех. Друзья мне говорили, что с Сашей такое бывает, он может исчезнуть, а потом вернуться с подарками. Но он не мог так поступить со мной, он бы позвонил мне. Его убили в милиции. Ударили. От этого удара он умер, не приходя в сознание. Это дело хотели замять, хотели похоронить его вместе с бомжами. Но не получилось. Я организовала очень бурные поиски»
, - заявила Печерникова.
Актриса также добавила, что к такому выводу она пришла, поговорив со свидетелем трагедии.
В студии также присутствовал эксперт-криминалист, который посоветовал вдове придерживаться версии о несчастном случае.
«На улице Саша поскользнулся и упал, рассек лоб о камень. А в заключении о смерти говорится, что Саша умер от удара в затылочную часть округлым удлиненным предметом»
, - ответила ему Ирина.
Бывшая жена Соловьева – Людмила Гнилова
тоже приехала в студию передачи, но в дискуссии принимать участие не стала. Она призналась, что после смерти актера ее семья продолжает жить как будто он уехал на гастроли. В свое время Соловьев ушел от Гниловой к Печерниковой, но в эфире передачи бывшие жены актера не стали припоминать старые обиды. У них общая цель – сохранить добрую память об Александре Соловьеве.