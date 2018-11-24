«Его ненавидели за коммерцию»: Александр Молочников о реформах Табакова в МХТ

Новый выпуск своего youube-шоу Юрий Дудь посвятил культурной деятельности Олега Табакова. Дудь пообщался с Павлом Табаковым, режиссером Александром Молочниковым, помощницей Табакова Ольгой Хенкиной и бывшим заместителем Табакова в МХТ, педагогом Анатолием Смелянским. Герои выпуска рассказали о скандальной революции, произведенной Табаковым в МХТ, его «чуйке» на молодые таланты, использованием «телефонного права», помощи Кириллу Серебренникову, невероятной отзывчивости и о многом-многом другом.
фото: Александр Молочников
О том, как под руководством Табакова проходила реформация МХТ, и за что его «ненавидели все», рассказал Александр Молочников: «Он ужасно любил переманивать актеров известных из других театров. Он вытащил из Питера Хабенского с Пореченковым и Трухиным. Он вытащил Белого и Кравченко из театра Пушкина. Серебренникова, Богомолова, Бутусова - постоянно переманивал к себе талантливых людей. Потому что он пришел в МХТ в 2000 году и сказал «А где зрители?» (заполняемость МХТ на тот момент была около 40 процентов - прим. ред.). Он отменил репертуар, он сказал, что спектакли будут играться не каждый день, а три раза в неделю. Раз не ходят - мы берем время, чтобы создать новый репертуар. И дальше он планомерно стал делать то, за что его ненавидели все. Его ненавидели за коммерцию. Он, например, позвал Машкова, чтобы тот поставил спектакль «Номер 13». Это самый хитовый спектакль, где Миронов и Авангард Леонтьев разыгрывали абсолютно бродвейскую бульварную комедию. Плюс он позвал всех артистов из «Табакерки», которые были звездами: Миронова, Машкова, Угрюмова. На них ходили. То есть, во-первых, коммерция и последовавшие претензии «Почему вы ставите такую пошлятину на сцене главного драматического театра страны?». Во-вторых, он позвал артистов со стороны - что спровоцировало ненависть у труппы МХТ. Потом он позвал этих «ментов» из Питера (Хабенский, Пореченков, Трухин) - из сериала, считай «не пойми кого». И дальше, что самое, конечно, жуткое для всех - он позвал Серебренникова, который на тот момент в Москве поставил два спектакля «Пластилин» и «Откровенные полароидные снимки». И вот Табаков отправляет во все концы Хенкину, Смелянского и всех своих помощников, чтобы ему искали талантливых людей. Хенкина убеждает Табакова в том, что «Снимки» - крутой, мощный спектакль. И всё - каждый год Серебренников ставит спектакль за спектаклем в МХТ. Второй или третий спектакль - «Изображая жертву» с этим известным монологом. При этом, когда МХТ едет на гастроли в питерский БДТ, люди выходят из зала и хлопают дверьми с криками «МХТ - позор!». А Табаков просто уверенно вошел вот в это всё и своей широкой улыбкой Матроскина улыбался под крики «Позор!» Потому что он понимал, что все это останется в истории, что это настоящая современная драматургия, он понимал, что Пресняковы - это люди, которые чувствуют сегодняшний день не хуже, чем когда-то Чехов. И что Серебренников - большой современный режиссер».
Ольга Хенкина рассказала о том, как Табаков регулярно прибегал к «телефонному праву», когда его артистам нужна была помощь.
«Он звонил и говорил «Здравствуйте, это артист театра и кино Табаков». На другом конце провода какой-нибудь военком замирал и говорил: «Здрасьте, Олег Палыч». «Слушай, дружок. У меня тут актер один, сейчас у меня с ним спектакль на выпуске, ему совершенно нельзя никуда идти. Но потом он обязательно пойдет, это я тебе клянусь. Ты приезжай в Москву, мы с тобой посидим, выпьем. У тебя мой телефон высветился? Ну давай, вперед, всё!». И быстро вешал трубку. И так в детские сады и прочее. Точно знал, куда пойти. И все бумажки были подготовлены уже, чтобы попросить деньги на строительство, увеличить бюджет».
На вопрос Дудя, как это сочеталось с его постоянным желанием прогресса, Хенкина ответила, что Табаков «очень долго жил в этой стране, пережил многие режимы, поэтому прекрасно знал, что «телефонное право» работает, к сожалению, всегда. Но он его не использовал в каких-то корыстных целях, только, чтобы облегчить жизнь своим актерам или свои близким. По-моему, это благородно».
Об отношении Табакова с «властью» рассказал Александр Молочников: «Как он говорил про министров и про остальных «решающих» людей во власти - «Министр времен Олега Табакова». Эта фраза настолько точная. Кто был при Станиславском министром культуры? А кто при Эйзенштейне? То есть он, на самом деле, адекватно оценивал свой масштаб, понимая, что его талант в том, что он способен произвести массу хорошего «контента» и воспитать кучу талантливых учеников. То есть, если бы ты был на его похоронах, ты бы ахнул, потому что там были просто все. И это не были люди, которые "для галочки" пришли на похороны. Каждый из них имел некую историю с Олегом Павловичем, и каждый за что-то был ему благодарен. К чему я это говорю - он понимал, что его призвание не в борьбе с властью, не в том, что он должен отстаивать какие-то позиции, а в том, что он должен пахать. Он всегда об этом говорил.
Я не знаю ничего о его реальных политических взглядах. Надо было построить Малую сцену в начале 2000-х - дал деньги Ходорковский. Надо было сделать ремонт на Большой сцене - дал деньги Путин. Беру от Путина, беру от Ходорковского. Хотите финансировать мой театр - возьму. Вот он так на это смотрел: «Мое призвание - выпустить как можно больше крутых кадров». Он, как какой-то медиум, видел поле, которое человек покроет своим талантом. Ты режиссер такой-то и ненавидишь режиссера такого-то, у вас страшные расхождения, вы полярно смотрите на театр - неважно, будете оба у меня. Один будет ставить в апреле, а другой - в сентябре. Мне плевать, какие у вас взгляды - работайте».
«При этом, приходит Валентина Матвиенко и говорит «Снимите с Трухина футболку с Путиным в спектакле «Зойкина квартира». А ответ такой: «Валентина Ивановна, а приходите еще раз на этот спектакль». И она уходит, разведя руками. Что это такое? Хорошо? Плохо? За власть? Против? Это начальник, который никогда не даст в обиду, не сдаст своих. И это, как в конечном счете показывает история, работает лучше, чем рвать и метать на передовых. Но это надо обладать таким талантом, как Олег Павлович».
фото: Ольга Хенкина
Олег Павлович родился в Саратове и на всю жизнь сохранил любовь к родному городу. Ему часто звонили «земляки» с просьбами, и Табаков всегда пытался помочь. Впрочем, не всегда его старания оправдывались, о чем рассказала Ольга Хенкина: «Я расскажу смешной случай. Пришло письмо из Саратовской области, где человек рассказывал ему в подробностях, как у него сгорел деревянный дом. И как они его всем селом тушили, но он все равно сгорел. И чтобы его восстановить, нужно 100 000 рублей. Олег Павлович вынул 100 000 рублей и, хотя мы все умоляли его этого не делать, отдал помощнику. Тот пошел на телеграф, перевел. Олег Павлович говорил «Ну, понимаете, ну это же все-таки мои саратовские ребята, им негде жить». Ровно через неделю пришло письмо: «Мы никогда в жизни не держали таких денег в руках, большое вам спасибо, но мы гуляли всей деревней и все пропили. Поэтому, не могли бы вы нам еще прислать, потому что дом мы так и не построили. Но на это он уже сказал: «Ребята, извините, нет». Он пытался быть безотказным, но потом все-таки начал разделять глупости и то, что, как ему казалось, было важным. Как, например, устроить кого-то лечиться. Если человек ему звонил и говорил «Здравствуйте, я из Саратова, вы знаете, у меня заболела дочь, я бы очень хотел вас попросить, не могли бы вы устроить ее в больницу», он, конечно, это делал».