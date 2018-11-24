Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз

Сергея Безрукова
и Анну Матисон
можно поздравить с рождением сына. Об этом, опережая СМИ, «прокричал» в своем Инстаграме
счастливый отец.
«СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)»
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Новорожденный сын - второй общий ребенок пары, они уже воспитывают двухлетнюю дочь Марию. В 2013 году стало известно, что у Безрукова есть внебрачные дети Александра (10 лет) и Иван (7 лет).
О внебрачных детях Сергей заговорил уже после встречи с Анной Матисон. В интервью журналу «HELLO!»
актер признался, что несмотря на наличие двух детей, в полной мере почувствовать себя отцом ему удалось только с рождением Маши:
«С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик.
Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей. Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!»
Впрочем, обещание свое он так и не смог сдержать, недавно опубликовав снимок подросшей дочери
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