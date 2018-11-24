Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз

24 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2018
Сергея Безрукова и Анну Матисон можно поздравить с рождением сына. Об этом, опережая СМИ, «прокричал» в своем Инстаграме счастливый отец.

Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз

«СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА, ЛЮБИМАЯ МОЯ, РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)».

Новорожденный сын - второй общий ребенок пары, они уже воспитывают двухлетнюю дочь Марию. В 2013 году стало известно, что у Безрукова есть внебрачные дети Александра (10 лет) и Иван (7 лет).

О внебрачных детях Сергей заговорил уже после встречи с Анной Матисон. В интервью журналу «HELLO!» актер признался, что несмотря на наличие двух детей, в полной мере почувствовать себя отцом ему удалось только с рождением Маши:
«С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик.

Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей. Машу я ведь тоже не показываю в соцсетях. И не покажу! Только в коляске и спиной!»

Впрочем, обещание свое он так и не смог сдержать, недавно опубликовав снимок подросшей дочери.
версия для печати
Ссылки по теме
«Годунов»: Шабаш ряженых

«Хочу воспитать из сына настоящего мужика»: Алексей Чадов рассказал о сыне Федоре
Поиск по меткам
дети
персоны
Сергей БезруковАнна Матисон

фотографии >>
Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз фотографии
Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз фотографии
Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз фотографии
Сергей Безруков стал отцом в четвертый раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.
Томас Вайсета
21 ноября скончался актер Томас Вайсета.
Бируте Раубайте
20 ноября ушла из жизни литовская актриса Бируте Раубайте.
Эймунтас Някрошюс
20 ноября ушёл из жизни режиссёр Эймунтас Някрошюс.

День рождения >>

Анна Геллер
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Наталья Крачковская
Татьяна Лянник
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Рудольф Кляйн-Рогге
Паола Кортеллези
Тьерри Лермит
Либертад Лямарке
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью