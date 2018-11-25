«Это был самый большой в моей жизни апокалипсис»: Наталья Бочкарёва о смерти матери

Гостьей очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала актриса Наталья Бочкарёва. В интервью Борису Наталья, среди прочего, рассказала о том, как лишилась родителей.
«Маме было 54 года. Я уже училась в Школе-студии МХТ. Накануне Пасхи это происходило. И я должна была приехать домой. В тот момент я не знала, что родители испытывали определенные финансовые трудности, и квартиру мамину они сдавали. И получилось так, что мама пошла за платой к квартирантам. Пришла в эту квартиру, ну а там какой-то шалман, гульба какая-то. Я допускаю мысль, что, возможно, её обидели, и ничего ей не дали, выпроводили её из собственной же квартиры. И она в этом расстроенном чувстве шла домой, понервничала, видимо, очень сильно. Говорят, что она не попала ключом в дверь и упала прямо возле двери. Её нашла соседка, она еще бредила, пыталась что-то рассказать (из чего, собственно, и сложилось это мнение о том, что произошло). Её сразу забрали в больницу, и буквально за несколько часов её не стало. Мне позвонили поздно ночью в общежитие, сосед позвонил. Я подбегаю к телефону, а он мне говорит: «У тебя умерла мама», У меня был шок. Это какой-то мой самый большой в жизни апокалипсис.
Я приехала на Пасху, и в Пасху мы её хоронили. Я была настолько растеряна - я никогда не сталкивалась со смертью, не знала, куда бежать, что делать, я вообще не знала порядка самой процедуры. Мой папа…У него был свой коллапс. Он был беспомощен, он не мог делать ничего. Он просто рыдал и не вставал с кровати. А надо же одеть, гроб заказать - какие-то вещи, который связаны с похоронами. Я собрала себя в кучу и сказала себе, что я потом поплачу.
И вот тут началось все «самое интересное». Папа не мог смириться. Это был тот момент, когда он понял, что он потерял. Единственную любовь всей своей жизни. было тяжело приезжать домой, потому что в шкафу до последнего хранились мамины вещи, в квартире всё лежало на тех же местах, как это было при маме. Я не могла приезжать домой, мне там всё напоминало о ней. Он жил в этом мире. А мама была таким человеком, она все хранила - мои рисунки, фотографии, писала дневники, 12 томов - каждую ночь она их писала. И когда я приехала, я первым делом спросила «Где дневники?». Их сожгли. Папа. «Я весь хлам, мусор сжег», сказал он. Я не знаю, почему. Наверное, он почитал эти дневники и поэтому сжег. Я так жалею, что я не успела всё это сохранить. У меня даже фотографий-то немного осталось. Все уничтожил».
Отец Натальи так и не смог смириться со смертью матери. Он устроился работать на кладбище, чтобы быть поближе к покойной жене. И через пять лет после её смерти скоропостижно скончался. Случилось это, когда в его отсутствие по инициативе Натальи и ее сестры Нади в квартиру пришли рабочие и начали готовить её к ремонту.
«Я говорю пап, хватит уже, давай сделаем ремонт, ну мамы нет, надо как-то дальше жить, ты молодой, у тебя всё ещё впереди, ты всё можешь. Я сказала сестре, чтобы она приехала и нашла рабочих, начала потихоньку всё убирать. И когда он был на работе, пришли рабочие, содрали обои. Он пришел, ему стало плохо. Когда сестра вернулась домой, она увидела скорую помощь у дома, на носилках выносят отца и грузят. Он умер в приёмной у нее на руках. Она ему глаза закрыла».