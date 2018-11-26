Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун

18 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 10-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards. Среди гостей мероприятия были Николь Кидман
, Эмма Стоун
, Леди Гага
, Рэйчел Вайс
, Эми Адамс
и многие-многие другие.
фото: Николь Кидман
фото: Николь Кидман
фото: Хью Джекман с супругой
фото: Леди Гага
фото: Эмма Стоун
фото: Фелисити Джонс
фото: Розамунд Пайк
фото: Джейми Дорнан
фото: Сирша Ронан
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Лили Коллинз
фото: Эми Адамс
фото: Рейчел Вайс
фото: Рашида Джонс
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Рами Малек
фото: Тимоти Шаламе
фото: Люпита Нионго
фото: Хилари Суонк
фото: Эмили Блант и Джон Красински
фото: Итан Хоук
фото: Хлоя Грейс Морец
Этим же вечером в Москве прошла церемония вручения первой в России премии в области веб-индустрии, организованная проектом The Digital Reporter. Премия посвящена главным трендам года в интернете. По итогам 2018 года победителем в категории «Лучший вэб-сериал» стал сериал «Бар «На грудь» Ирины Вилковой
, а лучшим онлайн-шоу - «Лига плохих шуток» Александра Гудкова
. Специальный приз в развитие веб-индустрии получил, конечно же, журналист Юрий Дудь
, у которого за последний год в рунете появилось с десяток подражателей (среди которых Вячеслав Манучаров
, Баста
и Олег Меньшиков
). Среди гостей церемонии были Татьяна Лазарева
и Михаил Шац
, Иван Ургант
, Анна Хилькевич
, Юлия Меньшова
и другие.
фото: Татьяна Лазарева и Михаил Шац
фото: Иван Ургант
фото: Ирина Вилкова
фото: Юлия Барановская
фото: Светлана Камынина
фото: Юлия Меньшова
фото: Мария Шумакова
фото: Анна Хилькевич
фото: Анна Банщикова
19 ноября в зале Цех Белого московского Центра Современного Искусства Винзавод состоялся показ коллекции бренда Tegin сезона весна-лето 2019. Оценить коллекцию пришли Екатерина Вилкова
, Оксана Акиньшина
, Ольга Сутулова
, Аглая Тарасова
и другие.
фото: Екатерина Вилкова
фото: Аглая Тарасова и Оксана Акиньшина
фото: Андрей Звягинцев и Анна Матвеева
фото: Аглая Тарасова
фото: Оксана Акиньшина
фото: Ольга Сутулова и Светлана Камынина
фото: Полина Аскери
23 ноября в Москве состоялась закрытая премьера комедийного сериала «Год культуры»
с Федором Бондарчуком
в главной роли. Первый эпизод шоу пришли посмотреть Марина Александрова
, Риналь Мухаметов
и другие.
фото: Федор Бондарчук
фото: Анна Хилькевич
фото: Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева
фото: Марина Александрова
фото: Марина Кравец фото: Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Денис Карибидис