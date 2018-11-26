Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун

26 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
26 ноября 2018
18 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 10-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств Governors Awards. Среди гостей мероприятия были Николь Кидман, Эмма Стоун, Леди Гага, Рэйчел Вайс, Эми Адамс и многие-многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Николь Кидман

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Николь Кидман

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Хью Джекман с супругой

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Леди Гага

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Эмма Стоун

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Фелисити Джонс

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Розамунд Пайк

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Джейми Дорнан

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Сирша Ронан

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Мэгги Джилленхол

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Лили Коллинз

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Рейчел Вайс

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Рашида Джонс

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Мэгги Джилленхол

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Рами Малек

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Тимоти Шаламе

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Люпита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Хилари Суонк

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Эмили Блант и Джон Красински

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Итан Хоук

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Хлоя Грейс Морец

Этим же вечером в Москве прошла церемония вручения первой в России премии в области веб-индустрии, организованная проектом The Digital Reporter. Премия посвящена главным трендам года в интернете. По итогам 2018 года победителем в категории «Лучший вэб-сериал» стал сериал «Бар «На грудь» Ирины Вилковой, а лучшим онлайн-шоу - «Лига плохих шуток» Александра Гудкова. Специальный приз в развитие веб-индустрии получил, конечно же, журналист Юрий Дудь, у которого за последний год в рунете появилось с десяток подражателей (среди которых Вячеслав Манучаров, Баста и Олег Меньшиков). Среди гостей церемонии были Татьяна Лазарева и Михаил Шац, Иван Ургант, Анна Хилькевич, Юлия Меньшова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Татьяна Лазарева и Михаил Шац

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Иван Ургант

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Ирина Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Юлия Барановская

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Юлия Меньшова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Анна Хилькевич

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Анна Банщикова

19 ноября в зале Цех Белого московского Центра Современного Искусства Винзавод состоялся показ коллекции бренда Tegin сезона весна-лето 2019. Оценить коллекцию пришли Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Ольга Сутулова, Аглая Тарасова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Екатерина Вилкова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Аглая Тарасова и Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Андрей Звягинцев и Анна Матвеева

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Аглая Тарасова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Оксана Акиньшина

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Ольга Сутулова и Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Полина Аскери

23 ноября в Москве состоялась закрытая премьера комедийного сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли. Первый эпизод шоу пришли посмотреть Марина Александрова, Риналь Мухаметов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Федор Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Анна Хилькевич

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Марина Александрова

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Марина Кравец

Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун
фото: Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Денис Карибидис
версия для печати
Ссылки по теме
Риналь Мухаметов, Тимати и Анна Хилькевич отправились в провинцию

Дмитрий Харатьян, Анна Слю и Павел Деревянко пережили землетрясение
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Эми АдамсСюзанна АкежеваОксана АкиньшинаМарина АлександроваПолина АскериАнна БанщиковаТимур БатрутдиновЭмили БлантФёдор БондарчукРэйчел ВайсЕкатерина ВилковаИрина ВилковаЛеди ГагаАлександр ГудковХью ДжекманМэгги ДжилленхолРашида ДжонсФелисити ДжонсДжейми ДорнанАндрей ЗвягинцевСветлана КамынинаНиколь КидманЛили КоллинзДжон КрасинскиТатьяна ЛазареваРами МалекЮлия МеньшоваХлоя Грейс МорецРиналь МухаметовРозамунд ПайкСирша РонанЭмма СтоунХилари СуонкОльга СутуловаАглая ТарасоваИван УргантГарик ХарламовАнна ХилькевичИтан ХоукТимоти ШаламеМихаил ШацМария Шумакова
фильмы
Бар "На Грудь"Год культуры

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.

День рождения >>

Максим Аверин
Андрис Кейшс
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Тамсин Эгертон
Казимеж Юноша-Стемповский
Матеуш Яницкий
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью