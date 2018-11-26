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Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию

26 ноября
2018 год

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26 ноября 2018
Самая известная на сегодняшний момент работа супруги Ивана Охлобыстина Оксаны - главная роль в фильме «Авария, дочь мента». Но за последние 20 лет об Оксане практически ничего не было слышно. Пока Иван впадал в различные крайности, не выпадая при этом из медийного пространства, Оксана покорно следовала за ним, с головой погрузившись в воспитание шестерых детей. И лишь несколько раз появилась на съемочной площадке.

Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию

Однако актриса, кажется, решила вернуться в профессию. Стало известно, что супружеская пара подготовила поэтическую программу «Почувствовать несказанное. Поэзия Серебряного века», которую можно будет увидеть 15 декабря в театре «Геликон-опера». В рамках программы прозвучат произведения Блока, Мандельштама, Пастернака, Гумилева, Бальмонта, Цветаевой, Северянина и Ахматовой. А во второй части выступления Иван и Оксана проведут творческий вечер и пообщаются со зрителями.

«Сохранить русский язык в его совершенстве способна только поэзия. Ведь только ей доступны самые укромные уголки нашей души. Мы с супругой любим поэзию. Особенно русскую — одухотворенную вершину всех смыслов жизни русского человека. Точку отсчета здравого смысла и хорошего вкуса. Тенденции последнего времени - низводить русский язык до уровня технического описания - не устраивают нас, потому что русский язык в первую очередь был создан святыми для чтения Священного Писания. И когда мы разговариваем друг с другом на русском языке, между нами происходит нечто большее, чем просто обмен информацией. Происходит сакральное действо, мистический ритуал. Даже, если многие этого не понимают — это так. Читая строки Есенина, Бальмонта, Мандельштама мы совершаем священнодействие, которое, несомненно, способно изменить в лучшую сторону каждого человека.

Мы решили начать наше поэтическое путешествие от границ Серебряного века. Со всеми его сомнениями, но так же совершенством метафор, сказочным калейдоскопом образов и наивной верой в мечту. Может показаться странным, что именно мы с супругой дерзнули привлечь ваше внимание, при великом множестве гораздо более опытных декламаторов. Но логика в этом всё-таки есть. Сейчас чаще любят себя в поэзии, а не поэзию в себе. Мы же ограждены от этого порока своей непроходимой дремучестью, свойственной всем многодетным родителям. Для нас главное, чтобы наши дети умели понять гармонию, потому что только так они могут стать счастливыми» - так многословно и цветисто анонсировал предстоящее выступление Иван Охлобыстин.
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Авария - дочь мента

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Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию фотографии
Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию фотографии
Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию фотографии
Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию фотографии
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