«Я лишил себя главного - свободы»: Владимир Машков о руководстве театром Табакова

После смерти Олега Табакова его место в театральной школе и театре «Табакерка» занял его ученик Владимир Машков. Вступивший в должность Машков начал с того, что сменил название театра и отменил набор в театральную школу. Позже появились слухи о том, что некоторые долгожители «Табакерки» не смогли сработаться с Машковым и покинули театр. Как например, бывший директор театра Александр Стульнев. Между тем, Машков погрузился в ведение хозяйственной части подведомственных ему театра и школы и затеял ремонт в обоих зданиях. По словам актера, его главная цель: формирование собственной труппы ТОТа (новое название Табакерки - прим. ред.), и набор самых талантливых единиц в школу, на индивидуальную работу с которыми у преподавателей будет больше времени за счет сокращения потока абитуриентов.
При этом, в интервью для программы «Крутая история» актер признался, что взяв на себя обязанность художественного руководителя, он пожертвовал собственной свободой: «Это был непростой поворот в моей жизни. Потому что я лишил себя главного — свободы. На протяжении многих лет я был абсолютно самостоятелен и отвечал только за себя, за свою работу. Театр — это другая ответственность. И мои личные интересы как актера или режиссера сразу уходят на второй план. Нужно отвечать за коллектив».
Свое решение отменить в 2018 году набор в школу Табакова Машков аргументировал все той же ответственностью за выпущенные кадры: «По нескольким причинам. Первая причина, что в школе в последнее время, на мой взгляд, было некое перенасыщение пространства. Там было очень много ребят. Так получилось, что она началась, когда был один курс - было посвободнее. Потом плотность увеличилась. Вначале мне нужно было разобраться, как это всё существует правильно. Я уверен в том, что набор в театральную школу не должен происходить каждый год. Мы должны много внимания уделять этим ребятам. Это индивидуальное производство. Это самая социально незащищенная профессия, и мы как педагоги должны, опираясь на таланты, всё-таки создавать конкурентноспособных людей. Это очень важно».