ревью

Интервью Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно» Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр

Лайфстайл Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером Интерактивный диалог в прямом эфире

Лайфстайл «Я сейчас не готова это отпустить»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman Юмористка стала гостьей шоу «А поговорить?»

Лайфстайл «Я лишил себя главного - свободы»: Владимир Машков о руководстве театром Табакова Актер рассказал о реформах ТОТа и театральной школы Табакова

Лайфстайл Оксана Охлобыстина возвращается в актерскую профессию Актриса готовит совместный спектакль с мужем

Ролики фильмов «Почему мы креативны?» В течение более чем тридцати лет автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности.

Новости кино Федор Бондарчук снимет нового «Человека-амфибию» Съемки запланированы на осень 2019 года.

Ролики фильмов «Счастливый Лазарь» Искренний юноша, которого некоторые считают дурачком, обладает способностью путешествовать во времени.

Ролики фильмов «Ковер-самолет» Маленький мальчик отправляется в далекие края, чтобы вернуть купцу его внучку.