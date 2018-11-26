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Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером

26 ноября
2018 год

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26 ноября 2018
1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом с 1988 года. В этот день в разных странах проходят мероприятия, направленные на повышение информационной грамотности населения по вопросам ВИЧ, и проводятся лечебные осмотры и оказания помощи тем, кто страдает от этого неизлечимого заболевания. А еще 1 декабря выходит финальная серия сериала Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!», в котором главный герой в исполнении Александра Петрова, узнает, что у него СПИД (и, соответственно, не только у него).
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом журналист Владимир Познер и актриса Ирина Старшенбаум проведут 27 ноября прямой эфир в рамках проекта «По правде говоря», где обсудят отражение проблемы СПИДа в кинематографе.

Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером

«Завтра в 19:00 в социальной сети «ОДНОКЛАССНИКИ». В этом году исполняется 30 лет Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Этому посвящен прямой эфир нового проекта «По правде говоря». В нашей студии встретятся Владимир Познер, Ирина Старшенбаум, кинокритик Егор Беликов и другие гости, которые обсудят как отражён СПИД в современном кинематографе. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашей живой дискуссии 27 ноября в 19:00» - проанонсировала событие Ирина в своем Инстаграме.
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Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером фотографии
Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером фотографии
Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером фотографии
Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером фотографии
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