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Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт

27 ноября
2018 год

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27 ноября 2018
26 ноября в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый премьерный показ драмы Уоша Уэстмоленда «Колетт» с Кирой Найтли в главной роли.

Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт

Первыми байопик о французской писательнице посмотрели Ольга Зуева, Ирина Старшенбаум, Артем Шевченко, Ксения Князева, Оксана Понамарева, Варвара Протасова, Дарья Веледеева, Софья и Инга Меладзе и другие.

Ксения Князева

Анастасия и Арина Шевцовы

Варвара Протасова

Дарья Веледеева

Ирина Старшенбаум

Оксана Понамарева

Ольга Зуева

Софья и Инга Меладзе

Фильм рассказывает о судьбе Сидони-Габриель Колетт, которую называют настоящей сенсацией 20 века. Она была обычной деревенской девушкой, но, переехав в богемный Париж, стала записывать на бумаге истории из своего детства. Муж Колетт, увидев эти записи, предложил ей издавать новеллы от своего имени. Так юная писательница создала персонажа Клодин, голос которой прозвучал на всю Францию. Но однажды она решила бросить вызов обществу и бороться за свои авторские права.

«Колетт» в прокате с 29 ноября 2018 года.
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Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт фотографии
Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт фотографии
Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт фотографии
Ирина Старшенбаум, Ольга Зуева и Артем Шевченко познакомились с Колетт фотографии
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