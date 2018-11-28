«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына

Дмитрий Щербина
на днях стал гостем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о несчастливом браке и болезненном разводе с Ольгой Павловец
, и о том, как бывшая супруга не сообщила ему о смерти сына.
Не так давно и сама Павловец была в гостях у Корчевникова
. В студии она рассказала, что с Щербиной они познакомились на съемках сериала «Стилет-2»
. Дмитрий и Ольга поженились и обвенчались, но брак не продлился долго. Вскоре после рождения сына Прохора они расстались.
Щербина признался, что их брак изначально был обречен. Жена – в Петербурге, он – в Москве. Бесконечные переезды и квартирный вопрос только разрушали их отношения.
Через два дня после официального развода в семье случилась трагедия. Четырехлетний Прохор погиб при странных обстоятельствах – упал в небольшую канавку и захлебнулся. Но Дмитрию никто об этом не сказал.
«Мне даже никто не рассказал, что Проша умер. Одна знакомая встретила меня в Москве и сказала, что я должен срочно позвонить в Санкт-Петербург, так как в семье что-то случилось. Когда я узнал о трагедии, сел в машину и рванул в аэропорт. На похороны я успел, несмотря на то, что мне никто о них не говорил. Однако на кладбище Оля и ее родители со мной не разговаривали. Меня даже на поминки не позвали. Я пришел на похороны с друзьями, и они в буквальном смысле держали меня, поскольку я не мог контролировать эмоции»
, – признался актер.
По признанию Дмитрия, он не держит зла на бывшую супругу и ее родителей. Актер считает, что есть много факторов, которые повлияли на ситуацию в семье.
«Я хочу еще раз подчеркнуть то, что является лейтмотивом нашей беседы: я никого не обвиняю. Я не обвиняю Олю, ее родителей. Наоборот, я беру всю вину за произошедшее на себя. Да, я чувствую свою ответственность за эту трагедию. Может быть, нам не следовало так спешить и жениться. Может быть, нужно было подождать»
, - рассказал актер.
«В конце концов, нашему ангелу не будет легче, если мы здесь перессоримся. Он должен чувствовать себя счастливым на небесах»
.