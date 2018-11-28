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«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына

28 ноября
2018 год

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28 ноября 2018
Дмитрий Щербина на днях стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где рассказал о несчастливом браке и болезненном разводе с Ольгой Павловец, и о том, как бывшая супруга не сообщила ему о смерти сына.

«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына

Не так давно и сама Павловец была в гостях у Корчевникова. В студии она рассказала, что с Щербиной они познакомились на съемках сериала «Стилет-2». Дмитрий и Ольга поженились и обвенчались, но брак не продлился долго. Вскоре после рождения сына Прохора они расстались.

«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына

Щербина признался, что их брак изначально был обречен. Жена – в Петербурге, он – в Москве. Бесконечные переезды и квартирный вопрос только разрушали их отношения.

Через два дня после официального развода в семье случилась трагедия. Четырехлетний Прохор погиб при странных обстоятельствах – упал в небольшую канавку и захлебнулся. Но Дмитрию никто об этом не сказал.

«Мне даже никто не рассказал, что Проша умер. Одна знакомая встретила меня в Москве и сказала, что я должен срочно позвонить в Санкт-Петербург, так как в семье что-то случилось. Когда я узнал о трагедии, сел в машину и рванул в аэропорт. На похороны я успел, несмотря на то, что мне никто о них не говорил. Однако на кладбище Оля и ее родители со мной не разговаривали. Меня даже на поминки не позвали. Я пришел на похороны с друзьями, и они в буквальном смысле держали меня, поскольку я не мог контролировать эмоции», – признался актер.

По признанию Дмитрия, он не держит зла на бывшую супругу и ее родителей. Актер считает, что есть много факторов, которые повлияли на ситуацию в семье.

«Я хочу еще раз подчеркнуть то, что является лейтмотивом нашей беседы: я никого не обвиняю. Я не обвиняю Олю, ее родителей. Наоборот, я беру всю вину за произошедшее на себя. Да, я чувствую свою ответственность за эту трагедию. Может быть, нам не следовало так спешить и жениться. Может быть, нужно было подождать», - рассказал актер.

«В конце концов, нашему ангелу не будет легче, если мы здесь перессоримся. Он должен чувствовать себя счастливым на небесах».
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«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына фотографии
«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына фотографии
«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына фотографии
«Меня даже на похороны не позвали»: Дмитрий Щербина о гибели сына фотографии
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