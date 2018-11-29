СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта

Вот уже третий год разводится одна из самых красивых пар Голливуда. Бракоразводный процесс Анджелины Джоли
и Брэда Питта
тормозит вопрос об опеке над детьми, которых у них шесть. Анджелина не намерена отдавать детей супругу. Более того, она грозит обнародовать компромат на Питта, руководствуясь тем, что он плохо обращался с детьми.
Однако авторитет Джоли тоже может пострадать. На днях ее брат Джеймс Хэйвен
заявил, что готов выступить в суде и рассказать, как Анджелина пыталась дискредитировать Брэда в глазах общественности.
По мнению СМИ, брат Джоли перешел на сторону Брэда Питта после ссоры с сестрой. Ранее Джеймс активно помогал Анджелине с детьми, даже жил у нее какое-то время. Но недавно Джоли потребовала, чтобы он съехал из ее дома и серьезно занялся карьерой.