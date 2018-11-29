Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта

29 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2018
Вот уже третий год разводится одна из самых красивых пар Голливуда. Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта тормозит вопрос об опеке над детьми, которых у них шесть. Анджелина не намерена отдавать детей супругу. Более того, она грозит обнародовать компромат на Питта, руководствуясь тем, что он плохо обращался с детьми.

СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта

Однако авторитет Джоли тоже может пострадать. На днях ее брат Джеймс Хэйвен заявил, что готов выступить в суде и рассказать, как Анджелина пыталась дискредитировать Брэда в глазах общественности.

По мнению СМИ, брат Джоли перешел на сторону Брэда Питта после ссоры с сестрой. Ранее Джеймс активно помогал Анджелине с детьми, даже жил у нее какое-то время. Но недавно Джоли потребовала, чтобы он съехал из ее дома и серьезно занялся карьерой.
версия для печати
Ссылки по теме
Анджелина Джоли хочет усыновить ещё одного ребёнка

Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу
Поиск по меткам
детиразвод/расставание
персоны
Анджелина ДжолиБрэд ПиттДжеймс Хэйвен

фотографии >>
СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта фотографии
СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта фотографии
СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта фотографии
СМИ: Брат Анджелины Джоли поддерживает Брэда Питта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Татьяна Комарова
Елена Кузьмина (II)
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Мишель Дюшоссуа
Францишку Куоку
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью