«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях

Актер Владимир Стеклов
недавно дал интервью журналу «Караван историй», где рассказал о самых захватывающих и экстремальных съемках.
Так, Стеклову однажды пришлось не просто лежать в гробу, а плыть. Как признался сам актер, было довольно жутковато.
«С содроганием вспоминаю фильм «Полонез Кречинского», где я сыграл Тарелкина и Копылова. Я плавал в гробу по каналам Петербурга - так режиссеру увиделись сны Тарелкина. Знаю случаи, когда актеры категорически отказываются ложиться в гроб, но я не боюсь. Я человек несуеверный, так что ложиться в гроб не отказывался. Правда, когда меня поместили туда в первый раз и оттолкнули от берега, вода чуть не перелилась через край. Старался замереть и не шевелиться. Снимали на канале Грибоедова, там был мостик и на берегу храм. В момент, когда поплыл, на мостике завыла собака и зазвонили колокола. Было жутко!»
, - рассказал Владимир.
В фильмографии Стеклова есть немало и трюковых картин. В интервью актер рассказал о съемках боевика «Савой»
, где актер чуть не лишился жизни.
«Там тоже иногда было страшно. По сюжету мой герой-очкарик затерялся в пустыне, нашел колею и идет по ней, чтобы выбраться. Навстречу выскакивал поезд, от которого он в последний момент отпрыгивал. Снимали под Бухарой. Жара жуткая, песок раскаленный. На мне рваные, как с помойки, ботинки, в них забивался горячий песок. Еле терпел, ноги болели. Все отрепетировали, положили веточку: когда увижу, что поезд дошел до нее, надо прыгать в сторону. Очки на репетиции были с обычными стеклами, а во время съемок кто-то подсунул с диоптриями — в них казалось, что поезд еще далеко, хотя он был совсем рядом. В довершение неприятностей запутались шнурки, и я не мог двинуться с места. Очнулся от дикого рева паровоза и истошного крика машиниста. Прыгнул, но буфером паровоз меня все же задел. Как ничего себе не переломал - не знаю»
.