Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях

29 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2018
Актер Владимир Стеклов недавно дал интервью журналу «Караван историй», где рассказал о самых захватывающих и экстремальных съемках.

«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях

Так, Стеклову однажды пришлось не просто лежать в гробу, а плыть. Как признался сам актер, было довольно жутковато.

«С содроганием вспоминаю фильм «Полонез Кречинского», где я сыграл Тарелкина и Копылова. Я плавал в гробу по каналам Петербурга - так режиссеру увиделись сны Тарелкина. Знаю случаи, когда актеры категорически отказываются ложиться в гроб, но я не боюсь. Я человек несуеверный, так что ложиться в гроб не отказывался. Правда, когда меня поместили туда в первый раз и оттолкнули от берега, вода чуть не перелилась через край. Старался замереть и не шевелиться. Снимали на канале Грибоедова, там был мостик и на берегу храм. В момент, когда поплыл, на мостике завыла собака и зазвонили колокола. Было жутко!», - рассказал Владимир.

В фильмографии Стеклова есть немало и трюковых картин. В интервью актер рассказал о съемках боевика «Савой», где актер чуть не лишился жизни.

«Там тоже иногда было страшно. По сюжету мой герой-очкарик затерялся в пустыне, нашел колею и идет по ней, чтобы выбраться. Навстречу выскакивал поезд, от которого он в последний момент отпрыгивал. Снимали под Бухарой. Жара жуткая, песок раскаленный. На мне рваные, как с помойки, ботинки, в них забивался горячий песок. Еле терпел, ноги болели. Все отрепетировали, положили веточку: когда увижу, что поезд дошел до нее, надо прыгать в сторону. Очки на репетиции были с обычными стеклами, а во время съемок кто-то подсунул с диоптриями — в них казалось, что поезд еще далеко, хотя он был совсем рядом. В довершение неприятностей запутались шнурки, и я не мог двинуться с места. Очнулся от дикого рева паровоза и истошного крика машиниста. Прыгнул, но буфером паровоз меня все же задел. Как ничего себе не переломал - не знаю».
версия для печати
Ссылки по теме
«Я сейчас не готова это отпустить»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Владимир Стеклов
фильмы
Полонез КречинскогоСавой

фотографии >>
«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях фотографии
«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях фотографии
«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях фотографии
«Я плавал в гробу по каналам Петербурга»: Владимир Стеклов о самых необычных ролях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Татьяна Комарова
Елена Кузьмина (II)
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Мишель Дюшоссуа
Францишку Куоку
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью