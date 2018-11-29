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«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве

29 ноября
2018 год

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29 ноября 2018
В апреле стало известно, что у 40-летней Рэйчел Макадамс и ее бойфренда Джейми Линдена родился сын. Более полугода актриса не делилась своими впечатлениями, а в недавнем интервью все-таки рассказала о своей новой роли - мамы.

«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве

«Это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось! Люди говорят, что ваша жизнь перестает быть вашей, но я жила 39 лет для себя, я была помешана на себе, а теперь я рада, что могу сосредоточиться на ком-то другом», - призналась Рэйчел.

Актриса рассказала, что долго готовилась к тому, чтобы завести ребенка, но ни о чем не жалеет – всему свое время. Рэйчел не собирается афишировать жизнь сына - не хочет, чтобы популярность его мамы повлияла на него.

«Я хочу, чтобы его жизнь была частной, даже если моя таковой не будет. Но хочу сказать, что быть мамой - очень весело. Все интересно, увлекательно и вдохновляюще. Даже в тяжелых днях есть что-то приятное и очаровательное».
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«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве фотографии
«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве фотографии
«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве фотографии
«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве фотографии
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