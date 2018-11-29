«Быть мамой - очень весело»: Рэйчел Макадамс впервые рассказала о материнстве

В апреле стало известно, что у 40-летней Рэйчел Макадамс
и ее бойфренда Джейми Линдена
родился сын. Более полугода актриса не делилась своими впечатлениями, а в недавнем интервью все-таки рассказала о своей новой роли - мамы.
«Это самое лучшее, что когда-либо со мной случалось! Люди говорят, что ваша жизнь перестает быть вашей, но я жила 39 лет для себя, я была помешана на себе, а теперь я рада, что могу сосредоточиться на ком-то другом»
, - призналась Рэйчел.
Актриса рассказала, что долго готовилась к тому, чтобы завести ребенка, но ни о чем не жалеет – всему свое время. Рэйчел не собирается афишировать жизнь сына - не хочет, чтобы популярность его мамы повлияла на него.
«Я хочу, чтобы его жизнь была частной, даже если моя таковой не будет. Но хочу сказать, что быть мамой - очень весело. Все интересно, увлекательно и вдохновляюще. Даже в тяжелых днях есть что-то приятное и очаровательное».