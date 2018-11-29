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«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным

29 ноября
2018 год

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29 ноября 2018
Героем свежего выпуска youtube-шоу «вДудь» стал Никита Сергеевич Михалков, который согласился на это интервью при условии, что оно будет писаться без монтажа. За неполных 2 часа Михалков рассказал Дудю о божье искре и божьей каре, своей дружбе с Путиным, о причинах изменившегося отношения к Ельцину, о неприязни к гомосексуалистам, об актере Юрии Богатырёве и о многом другом, разве что не о мироздании. А заодно продемонстрировал невероятную способность отвечать на вопросы компрометирующего характера таким образом, чтобы у собеседника (даже такого дотошного как Дудь) закружилась голова, и отпало всякое желание докапываться до истины.

«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным

Лучшим фильмом уходящего года режиссер без лишних раздумий назвал сериал Семёна Слепакова «Домашний арест»: «Ну это Гоголь современный. Я даже позвонил Семену и поздравил. Это очень талантливо, очень весело. Я представил себе эту историю, если бы её рассказывал другой режиссёр, это была бы ужасная чернуха, а это с любовью сделано, ко всем людям, даже к губернатору. Там есть здоровье».

Дудь дерзко позволил себе, пользуясь терминологией самого Михалкова, поинтересоваться у своего гостя «Снимал ли режиссер Михалков когда-нибудь г**но?». Никита Сергеевич скромно ответил: «Ну, наверное, снимал. Хотя я не считаю их г**ном, не считаю. Но есть люди, которые это считают, и я с ними не спорю. Я не сумасшедший, который считает, что всё, что он делает, гениально», - добавил режиссер, через минуту заявив, что фильм «Утомленные солнцем - 2» - гениальное кино, несмотря на то, что оно не понравилось зрителям.

«Это великая картина. Это великая, Юра, картина. Эта картина не попадает в тех, кто них**а не знает про историю войны».

Так почему же последние три картины Михалкова провалились с треском в прокате? Причин, по мнению режиссера, несколько. И все они не связаны с качеством картины. Режиссер уверен, что виновато либеральное интернет-сообщество во главе с кинокритиками.

«Ты разве не видел, какая работа была сделана, чтобы фильм не понравился? Когда мы не получили ничего в Каннах, критик Матизен написал «Ура, мы сделали это!» А ты можешь себе представить, почему после этой картины Гардиан, Нью-Йорк Таймс и прочие обрушились на нее? Говорили, что она воспевает сталинизм».
«Картину начали мочить за семь месяцев до ее выхода. По трейлеру в три минуты. Разве можно понять что-нибудь по трейлеру?», поинтересовался Михалков. Жалко, рядом не было Алексея Учителя, который, наверняка, мог бы обсудить этот вопрос.

Симптоматично, что через полчаса после того, как Михалков обвинил некое сообщество недругов в партизанской войне против не понравившейся зрителям «Циталеди», речь зашла о природе таланта и о том, что порой талант покидает художника. И режиссер высказал интересную мысль:

«Человек, который не понимает, что он только проводник, награжденный Богом талантом, между Ним и остальными людьми, которые его не имеют, и решает, что это его собственность, и начинает использовать это, чтобы мягче спать и слаще есть, он может проснуться бездарным. И не будет понимать, что с ним произошло. Будут виноваты все вокруг».

«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным

Дудь припомнил Михалкову его слова в студии Познера - тогда режиссер задался вопросом «я не понимаю, почему меня не любят?». Сегодня он отвечает для себя на этот вопрос следующим образом: «Не страшно быть нелюбимым ни за что. Страшно, когда есть за что не любить. Меня не любят люди, которые меня не знают. Я не испытываю комплексов по этому поводу. На каждый роток не накинешь платок. Только червонец нравится всем, как говорил Бунин. Человек - это единство противоположностей. Если я почувствую, что меня не любят люди, которые меня знают - Саша Адабашьян, Артемьев Леша, Юра Купер - это будет трагедия для меня, реальная трагедия. А остальное - Бог видит».

Размявшись на разговорах о «Цитадели», водителе Михалкова, систематически нарушающем правила дорожного движения, и избиении нацбола, Дудь перешел к сути и начал пытать Михалкова на тему «Режиссер и власть». Михалков неоднократно выражал мысли по поводу «Ельцин центра», утверждая, что экспозиция музея лживая и вводит людей в заблуждение касательно истории и фигуры самого Ельцина, которого Михалков, к слову поддерживал в 1996 году и агитировал народ голосовать за него. Перемена в отношении к бывшему президенту произошла, по словам режиссера, под воздействием всплывшей информации.

«Разбирайте людей, Юра. Когда я говорил про Ельцина, альтернативы ему не было и я не знал того, что потом узнали все, я в том числе. Меня учила мама: «Бойся людей, для кого власть - мечта, а не крест». Я не видел тогда, что для Ельцина власть есть мечта».

Но по-настоящему смутить Михалкова Дудю удалось только в разделе «Михалков и Путин» - чувствующий до этого момента себя комфортно и свободно Михалков начал мямлить и совсем уж явно уклоняться от ответа, прямо заявляя, что Дудю не удасться его подловить и спровоцировать. Но, как говорится, «Cum tacent, clamant». Дудю удалось как минимум обличить Михалкова в службе Путину, о котором режиссер, много лет распекая всех подряд в своей передаче «Бесогон», не высказал ни единого критического замечания.
Режиссер охотно рассказал о том, как началась его дружба с президентом: «Довольно давно. Еще до того, как он был президентом, до того, как он был премьер-министром. Он уже работал в администрации. Меня пригласили со странным вопросом: «Действительно ли вы собираетесь баллотироваться в президенты?» Я сказал, что нет. Так мы и познакомились. Он верный друг. Мы встречаемся по каким-то поводам, но они не носят регулярного характера. Я имею возможность общаться и рад этой возможности. Но стараюсь ей не злоупотреблять. Я никогда и ничего не попросил у него для себя. Однажды, когда он у меня был, и ребята из ФСО сказали: «Знаешь, почему он у тебя любит бывать? Потому что он никогда не выходил отсюда с папкой бумаг, которые ему насовали люди, которые присутствовали».

«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным

Однако когда речь зашла о ситуации в стране, увеличении числа людей, живущих за порогом бедности, об ответственных за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и прочих напастях, Михалков подтвердил, что ответственность за всё если и лежит на президенте РФ, то только частично. К тому же, выразил уверенность режиссер, «Путин не обо всем знает», потому что ему не обо всём докладывают, причем умышленно.

«Мне не все нравится в стране, и я понимаю, что в этом виноваты все, в том числе Путин. Но, видимо, есть обстоятельства, которые заставляют его принимать решения. Я говорю ему об этом. Ручное управление — это плохо. Я уверен, что Путин не все знает.
Я монархист, но делать его царем — глупо, смешно». Нельзя подбрасывать на орла и решку такую страну, как Россия, где может прийти зеленое знамя ислама или красное знамя коммунистов. Путину нельзя будет простить, если он не воспитает себе преемника».

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«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным фотографии
«Он верный друг»: Никита Михалков о дружбе с Путиным фотографии
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