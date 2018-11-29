55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз

Западные СМИ сообщают, что 28 ноября американский кинорежиссер Квентин Тарантино
женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик
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Частная торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе, а отметили свою свадьбу молодожены в Беверли-Хиллз в кругу близких и друзей. Но, похоже, на этом Квентин и Даниэлла не остановились. Ходят слухи, что сегодня они решили устроить масштабную вечеринку, где соберется почти весь Голливуд.
Для 55-летнего режиссера этот брак стал первым. Тарантино и Пик познакомились в Израиле на премьерном показе фильма «Бесславные ублюдки»
около 10 лет назад. А летом 2017 года Квентин сделал Даниэлле предложение.