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55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз

29 ноября
2018 год

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29 ноября 2018
Западные СМИ сообщают, что 28 ноября американский кинорежиссер Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик.

55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз


Частная торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе, а отметили свою свадьбу молодожены в Беверли-Хиллз в кругу близких и друзей. Но, похоже, на этом Квентин и Даниэлла не остановились. Ходят слухи, что сегодня они решили устроить масштабную вечеринку, где соберется почти весь Голливуд.

55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз

Для 55-летнего режиссера этот брак стал первым. Тарантино и Пик познакомились в Израиле на премьерном показе фильма «Бесславные ублюдки» около 10 лет назад. А летом 2017 года Квентин сделал Даниэлле предложение.
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55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз фотографии
55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз фотографии
55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз фотографии
55-летний Квентин Тарантино женился в первый раз фотографии
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