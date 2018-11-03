Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка

В минувшую пятницу полиция Нью-Йорка арестовала 60-летнего Алека Болдуина
. Актер подрался c неизвестным мужчиной из-за парковочного места в Вест-Виллидж. Актер якобы сдавал назад, паркуясь на свободное место, и в этот момент его занял другой автомобиль. После этого Болдуин вышел из машины и ударил водителя, который не дал ему припарковаться. Водитель в этот момент оплачивал стоянку. Потерпевший отправился в больницу, а Болдуин - в полицейское отделение.
На просьбу журналистов прокомментировать арест Болдуина президент США коротко ответил «Желаю ему удачи». Напомним, что Болдуин очень активно пародировал
Трампа после выборов и призывал американцев законодательно «свергнуть» его
.
обсуждение >>