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Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка

3 ноября
2018 год

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3 ноября 2018
В минувшую пятницу полиция Нью-Йорка арестовала 60-летнего Алека Болдуина. Актер подрался c неизвестным мужчиной из-за парковочного места в Вест-Виллидж. Актер якобы сдавал назад, паркуясь на свободное место, и в этот момент его занял другой автомобиль. После этого Болдуин вышел из машины и ударил водителя, который не дал ему припарковаться. Водитель в этот момент оплачивал стоянку. Потерпевший отправился в больницу, а Болдуин - в полицейское отделение.

Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка

На просьбу журналистов прокомментировать арест Болдуина президент США коротко ответил «Желаю ему удачи». Напомним, что Болдуин очень активно пародировал Трампа после выборов и призывал американцев законодательно «свергнуть» его.
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Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка фотографии
Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка фотографии
Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка фотографии
Алека Болдуина арестовала полиция Нью-Йорка фотографии
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