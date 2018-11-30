Николь Кидман, Рэйчел Вайс и Леди Гага обсудили женщин в Голливуде

Женщины в красном - Николь Кидман
, Леди Гага
, Гленн Клоуз
, Рэйчел Вайс
, Реджина Кинг
и Кэтрин Хан
украсили обложку свежего номера журнала The Hollywood Reporter, который посвящен традиционному круглому столу. Такие мероприятия издание проводит каждый год – в этот раз звезды Голливуда поговорили об изменениях в киноиндустрии, о сильных женщинах, о главных героинях премьер этого года и многом другом.
Николь Кидман рассказала, что помогает начинающим актрисам. По словам актрисы, ей самой приходилось нелегко в начале карьеры.
«Важно делиться информацией. Когда я работаю с молодыми актрисами, я всегда говорю: «Спрашивайте о чем угодно, я отвечу!». Я всегда могу дать совет, а вы уже решайте, следовать ему или нет. Но это здорово, когда у тебя есть доступ к информации. Особенно молодым актрисам приходится нелегко: когда ты только начинаешь, ты стараешься быть послушным и не хочешь доставлять никому лишних хлопот. Но приятно знать, что есть люди, к которым ты можешь обратиться за советом»
, - призналась Кидман.
Рэйчел Вайс, в свою очередь, заговорила о сильных и независимых женщинах, которые все чаще фигурируют в Голливудском кино.
«Я хочу, чтобы молодые девушки росли и видели, что женщина может быть центром истории, а не просто периферийным персонажем. Я хочу, чтобы она развивала эту историю, чтобы можно было идентифицировать себя с ней. Интересно, что такие фильмы стали появляться, как только женщины открыто стали говорить о харассменте»
, - поделилась Рэйчел, намекнув на историю с Харви Вайнштейном
, которого обвинили в домогательствах несколько десятков актрис
.